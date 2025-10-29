विज्ञापन

मस्ती 4 के आगे बाहुबली द एपिक का निकला दम, विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी पड़े प्रभास पर भारी

कॉमेडी का तड़का जब सही जगह लगता है, तो बड़े-बड़े एक्शन हीरो भी फिसल जाते हैं. जहां हर हफ्ते दर्शक किसी बड़े एक्शन या पैन-इंडिया फिल्म का इंतजार करते हैं, वहीं इस बार सबको चौंकाते हुए 'मस्ती 4' ने वो कारनामा कर दिखाया है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था.

Read Time: 3 mins
Share
मस्ती 4 के आगे बाहुबली द एपिक का निकला दम, विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी पड़े प्रभास पर भारी
मस्ती 4 के आगे बाहुबली द एपिक का निकला दम
नई दिल्ली:

कॉमेडी का तड़का जब सही जगह लगता है, तो बड़े-बड़े एक्शन हीरो भी फिसल जाते हैं. जहां हर हफ्ते दर्शक किसी बड़े एक्शन या पैन-इंडिया फिल्म का इंतजार करते हैं, वहीं इस बार सबको चौंकाते हुए 'मस्ती 4' ने वो कारनामा कर दिखाया है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था. हाल ही में जारी हुई मोस्ट एंटीसिपेटेड इंडियन मूवीज एंड शोज़ की लिस्ट में, विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी स्टारर 'मस्ती 4' ने मेगा फिल्म 'बाहुबली: द एपिक' को पीछे छोड़ दिया है. आंकड़ों के मुताबिक, ‘मस्ती 4' ने 12.9% पेज व्यूज़ बटोरे हैं, जबकि ‘बाहुबली: द एपिक' सिर्फ 6.9% पर सिमट गई. यानी इस बार हंसी-मजाक की फिल्म ने तलवार और तिलिस्म की दुनिया पर जीत हासिल कर ली है.

ये भी पढ़ें: 2016 से फिल्में कर रही ये एक्ट्रेस, बन चुकी जॉन अब्राहम और अक्षय कुमार की हीरोइन, आ चुकी है इतनी फिल्मों में नजर

मस्ती की तिकड़ी का फिर चला जादू

जब बात हंसी की आती है, तो 'मस्ती'  गैंग का मुकाबला कोई नहीं कर सकता. विवेक, रितेश और आफताब की एंट्री मतलब दर्शकों की पेट पकड़कर हंसने की गारंटी. ये तिकड़ी जैसे ही स्क्रीन पर आती है, माहौल खुद-ब-खुद मस्ती से भर जाता है. कहा जा सकता है कि ‘मस्ती 4' में फिर से वही दोस्ती, शरारत और तड़का देखने को मिलेगा जिसने पहली तीन फिल्मों को सुपरहिट बनाया था. सोशल मीडिया पर फिल्म के मीम्स और रील्स पहले ही वायरल हो रहे हैं जिससे ये साफ है कि ऑडियंस में इसे लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट है.

Latest and Breaking News on NDTV

'बाहुबली द एपिक' क्यों रही पीछे?

‘बाहुबली' का नाम आते ही भव्य सेट, तलवारें और युद्ध की ललकार याद आती है लेकिन इस बार दर्शकों ने तलवार नहीं, ठहाके चुने हैं. शायद यही वजह है कि इस बार कॉमेडी ने एक्शन मूवी को पीछे छोड़ दिया है. भले ही प्रभास का स्टारडम बरकरार है, लेकिन लोगों को अब भारी विजुअल्स से ज्यादा कॉमिक टाइमिंग और देसी मज़ा भाने लगा है. ऐसे में ‘मस्ती 4' जैसी फिल्में लोगों के मूड से बिल्कुल मैच करती हैं.

 बाकी फिल्मों की लिस्ट में भी दिलचस्प नाम

मोस्ट एंटीसिपेटेड इंडियन मूवीज एंड शोज़ की लिस्ट में ‘द ताज स्टोरी' ने 13.4% पेज व्यूज के साथ पहला नंबर हासिल किया है. दूसरे नंबर पर ‘मस्ती 4' ने 12.9% व्यूज़ के साथ शानदार एंट्री मारी है. तीसरे स्थान पर ‘हक़' 11.6% पेज व्यूज के साथ मजबूती से टिकी है. चौथे नंबर पर ‘रोई रोई बिनाले' ने 10.6% व्यूज़ हासिल किए हैं, जबकि पांचवें स्थान पर ‘दे दे प्यार दे 2' 10.2% व्यूज़ के साथ मौजूद है. इसके बाद ‘अमरावती' 9.8% व्यूज़ के साथ छठे नंबर पर है, ‘दिल धड़कने दो 2' 8.9% व्यूज़ के साथ सातवें पर, ‘द घोस्ट ऑफ अग्निवेश' 8.1% व्यूज़ के साथ आठवें पर, और ‘लव इन टोक्यो रीलोडेड' 7.4% व्यूज़ के साथ नौवें नंबर पर जगह बनाई है. वहीं चौंकाने वाली बात ये रही कि मेगा फिल्म ‘बाहुबली: द एपिक' सिर्फ 6.9% पेज व्यूज के साथ लिस्ट में दसवें नंबर पर सिमट गई.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Masti 4, Baahubali The Epic, The Taj Story, Haq, Roi Roi Biennale
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com