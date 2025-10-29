विज्ञापन

2016 से फिल्में कर रही ये एक्ट्रेस, बन चुकी जॉन अब्राहम और अक्षय कुमार की हीरोइन, आ चुकी है इतनी फिल्मों में नजर

बॉलीवुड की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही मुश्किल भी है. यहां हर एक्टर को पहचान बनाने के लिए सालों मेहनत करनी पड़ती है. कुछ को जल्दी सक्सेस मिल जाती है.

2016 से फिल्में कर रही ये एक्ट्रेस, बन चुकी जॉन अब्राहम और अक्षय कुमार की हीरोइन, आ चुकी है इतनी फिल्मों में नजर
2016 से फिल्में कर रही ये एक्ट्रेस, बन चुकी कई बड़े एक्टर्स की हीरोइन
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही मुश्किल भी है. यहां हर एक्टर को पहचान बनाने के लिए सालों मेहनत करनी पड़ती है. कुछ को जल्दी सक्सेस मिल जाती है. तो कुछ को लगातार कोशिशों के बाद भी उतना नाम नहीं मिल पाता जिसकी उन्हें दरकार होती है. ऐसी ही एक्ट्रेस हैं कृति खरबंदा, जो पिछले 9 सालों से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. जो बड़े बड़े हीरोज के साथ काम भी कर चुकी हैं. लेकिन अब तक उन्हें बॉलीवुड के अंदर सिर्फ एक हिट फिल्म का ही स्वाद चखने को मिला है.

हिंदी फिल्मों में नहीं बनी बात

कृति खरबंदा ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत साउथ सिनेमा से की थी. कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट किए. जिससे उन्हें पहचान भी मिली. लेकिन जैसे ही उन्होंने बॉलीवुड की तरफ रुख किया, किस्मत ने कुछ खास साथ नहीं दिया. साल 2016 में कृति ने राज रीबूट के जरिए हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया. फिल्म में उनके साथ इमरान हाशमी थे. पर बड़ी उम्मीदों के बावजूद फिल्म फ्लॉप रही.

इसके बाद उन्होंने ‘गेस्ट इन लंदन' (2017), ‘वीरे की वेडिंग' (2018) और ‘यमला पगला दीवाना: फिर से' (2018) जैसी फिल्मों में काम किया. हर फिल्म में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से इंप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन दर्शकों से उन्हें वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला. साल 2019 में कृति ने ‘पागलपंती' में जॉन अब्राहम, पुलकित सम्राट और अरशद वारसी जैसे सितारों के साथ काम किया. ये फिल्म मल्टीस्टारर कॉमेडी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये भी बुरी तरह पिट गई.

ये है एकमात्र हिट मूवी

कृति के करियर की अब तक की एकमात्र हिट फिल्म रही ‘हाउसफुल 4', जो 2019 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार, कृति सेनन, पूजा हेगड़े, रितेश देशमुख और बॉबी देओल जैसे बड़े नाम थे. फिल्म ने 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और सुपरहिट साबित हुई. हालांकि, फिल्म की सफलता का क्रेडिट ज्यादातर बाकी स्टारकास्ट को मिला, लेकिन कृति के करियर के लिए ये फिल्म थोड़ी राहत लेकर आई.

पूरी स्टोरी पढ़ें

