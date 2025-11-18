100 करोड़ बजट और फिल्म प्रमोशन के लिए दर-दर भटक रहे 3 हीरो, डबल मीनिंग जोक्स वाली इस फिल्म को पहले पड़ी थी गालियां

विकेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी अपनी फिल्म मस्ती-4 के साथ थियेटर्स में आने वाले हैं और इस फिल्म को हिट बनाने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं. हर संभव कोशिश हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों की तरफ से अच्छी खासी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. मतलब ये कि उसे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसी कि उम्मीद थी. अब फिल्म प्रमोशन की बात आई तो ये बड़े-बड़े स्टार्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के दरवाजे खटखटा रहे हैं. ये स्ट्रैटेजी कितने काम आती है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा. हाल में फिल्म के तीनो स्टार्स प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब हसन के पास पहुंचे. अब एक तरफ शादाब के फैन्स थे जिन्हें ये ठीक लगा और अपने दोस्त और स्टार की ताकत बढ़ती नजर आई. वहीं हमारे मन में ये सवाल आया कि फिल्म को लेकर इतना अंडर कॉन्फिडेंस कि इसे सुर्खियां दिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं.

क्या विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी, रितेश देशमुख के नाम पर नहीं बिकेगी फिल्म ?

एक दर्शक के तौर पर मन में यही सवाल आता है कि अगर अब फिल्म और उसके कंटेंट को लेकर दिमाग में इतने सवाल उठ रहे हैं तो क्या फिल्म साइन करते हुए या उस पर काम करते हुए सुधार नहीं किए जा सकते थे. मस्ती-4 थियेटर्स में 21 नवंबर को रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म को लेकर कोई बज नहीं है. शायद इसी वजह से फिल्म मेकर्स ने अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का सहारा लेने का फैसला लिया कि क्या पता इसी वजह से फिल्म की थोड़ी चर्चा हो जाए. चलिए थोड़ी चर्चा तो मिल गई लेकिन अगर कहानी वही घिसी-पिटी हुई तो बॉक्सऑफिस पर क्या हाल होगा उसका अंदाजा लगाया जा सकता है.