18 साल से कम उम्र के हैं तो नहीं देख पाएंगे विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी की मस्ती 4

मस्ती-4 की फाइनल लेंथ 144 मिनट 17 सेकंड (2 घंटा 24 मिनट) हो गई है. फिल्म में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी की तिकड़ी के साथ अरशद वारसी, तुषार कपूर, जेनेलिया डिसूजा, नरगिस फाखरी समेत कई कलाकार हैं.

Masti-4 को मिली A सर्टिफिकेट
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की मशहूर एडल्ट कॉमेडी फ्रेंचाइजी की चौथी किश्त ‘मस्ती 4' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने ‘A' सर्टिफिकेट दे दिया है. इसका मतलब ये है कि 18 साल से कम उम्र के दर्शक इस फिल्म को नहीं देख पाएंगे. इस फिल्म को सर्टिफिकेट देने से पहले बोर्ड ने कुल 39 सेकंड के कंटेंट में बदलाव करवाए हैं. हम आपको पॉइंट्स में बताते हैं कि आखिर CBFC ने मेकर्स को किन सीन्स में बदलाव करने को कहा है. 

मस्ती-4 से कौन से सीन हटाए गए हैं ?

•  9 सेकंड लंबा टॉप एंगल वाला सीन जिसमें जानवरों को कुछ सेक्शुअल एक्टिविटी करते दिखाया जा रहा है. इसे हटाना होगा.

•  30 सेकंड के ह्यूमन फेस के क्लोज-अप शॉट्स को छोटा करने को कहा.

•  तीन डायलॉग्स में बदलाव और एक डायलॉग को पूरी तरह बदलने को कहा गया है.

•  “बहन” और “आइटम” जैसे शब्द हटवाए

•  एक रियल शराब ब्रांड का नाम बदलकर इमैजिनरी नाम करने को कहा गया है.

इन सभी बदलावों के बाद फिल्म की फाइनल लेंथ 144 मिनट 17 सेकंड (2 घंटा 24 मिनट) हो गई है. फिल्म में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी की तिकड़ी के साथ अरशद वारसी, तुषार कपूर, जेनेलिया डिसूजा, नरगिस फाखरी समेत कई कलाकार हैं. इसे मिलाप जावेरी ने डायरेक्ट किया है और एकता कपूर, ए झुनझुनवाला व इंदर कुमार ने प्रोड्यूस किया है.

हाल ही में आफताब शिवदासानी ने कहा था कि यह फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट और हंसी-मजाक के लिए है. यह न तो महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करती है और न ही शादीशुदा रिश्ते के बाहर अफेयर को बढ़ावा देती है. उनका कहना था कि दर्शकों को इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, बस भरपूर एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहिए. अब सभी बदलाव पूरा होने के बाद फिल्म 21 नवंबर को रिलीज के लिए तैयार है.

