रणवीर सिंह नहीं, असली धुरंधर है 74 साल का ये एक्टर, 5 दिन में अपनी फिल्म को बना डाला ब्लॉकबस्टर

Kalamkaval Box Office Collection: इन दिनों पूरा भारत में रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की काफी चर्चा है. हर कोई इस फिल्म की तारीफ कर रहा है. धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. हालांकि रणवीर सिंह की यह फिल्म अभी बजट निकालने से कोसों दूर है. लेकिन साउथ की 74 साल का यह एक्टर बॉक्स ऑफिस पर असली धुरंधर निकला है. इस एक्टर का नाम मामूट्टी है. जी हां, मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मामूट्टी की नई फिल्म ‘कलमकावल' सिनेमाघरों में तहलका मचा रही है.

5 दिन में हुई ब्लॉकबस्टर

5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई यह क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर सिर्फ 5 दिनों में ही वर्ल्डवाइड 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. ट्रैकर सैक्निल्क के मुताबिक, ‘कलमकावल' ब्लॉकबस्टर बनने की राह पर तेजी से दौड़ रही है. आईएमडीबी के अनुसार इस मामूट्टी की इस फिल्म का बजट करीब 25 करोड़ रुपये है, यानी यह फिल्म अपनी बजट का डबल कमा चुकी है. ‘कलमकावल' की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रोमांचक कहानी. क्रिटिक्स की पॉजिटिव रिव्यू ने थिएटर्स में भारी भीड़ खींची है.

बॉक्स ऑफिस आंकड़े भी गवाही दे रहे हैं:

- ओपनिंग डे: 5 करोड़

- शनिवार: 5.5 करोड़

- रविवार: 6 करोड़

- सोमवार: 2.9 करोड़

- मंगलवार: 2.8 करोड़

कहां-कहां किया जा रहा है कलमकावल को पसंद

कुल भारत नेट कलेक्शन 22.20 करोड़ रुपये हो चुका है, जबकि दुनिया भर में 50 करोड़ का जादुई आंकड़ा सिर्फ पांचवें दिन में ही पार हो गया. खास बात यह है कि मलयालम में बनी यह फिल्म सिर्फ केरल तक सीमित नहीं रही. बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली-एनसीआर जैसे बड़े शहरों में भी शो हाउसफुल चल रहे हैं. फिर भी सबसे ज्यादा प्यार केरल से ही मिल रहा है. कोच्चि में औसत ऑक्यूपेंसी 61.25%, कोल्लम में 52%, अलप्पुझा में 46.25% और कोट्टायम में 39.75% रही. शाम और रात के शो तो लगभग पैक चल रहे हैं. पांचवें दिन भी मलयालम औसत ऑक्यूपेंसी 32.14% बनी हुई है, जो किसी भी क्षेत्रीय फिल्म के लिए शानदार आंकड़ा है. दर्शकों का प्यार और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ देखते हुए ‘कलमकावल' दूसरे वीकेंड में और बड़ा धमाका करने वाली है. मामूट्टी के फैंस के लिए यह साल का सबसे बड़ा तोहफा साबित हो रहा है!