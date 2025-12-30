विज्ञापन

धुरंधर के साथ रिलीज हुई इस फिल्म का हर सीन है सस्पेंस से भरा, अब आ रही है ओटीटी पर, जानें कब-कहां देखें

मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार ममूटी की फिल्म कलामकवल अब ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है. सोनी लिव ने फिल्म की डिजिटल स्ट्रीमिंग का कन्फर्मेशन दे दिया है. ये फिल्म जनवरी 2026 में मलयालम के साथ हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषा में भी देखी जा सकेगी.

थिएटर के बाद ओटीटी पर ममूटी की कलामकवल
नई दिल्ली:

मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार ममूटी साल 2025 में जबरदस्त फॉर्म में नजर आए. उन्होंने इस साल तीन फिल्मों में लीड रोल निभाए और एक बड़ी हिट फिल्म में खास कैमियो भी किया. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस फिल्म की हुई, वो रही 'कलामकवल'. 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म में ममूटी का नेगेटिव रोल ऑडियंस को काफी पसंद आया. उनकी एक्टिंग और कहानी का असर ऐसा रहा कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 83 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली और साल की उनकी सबसे बड़ी हिट बन गई.

थिएटर के बाद अब ओटीटी पर धमाल

अगर आप 'कलामकवल' थिएटर में नहीं देख पाए, तो अब आपके लिए अच्छी खबर है. अब आप घर बैठे ममूटी की इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं. दरअसल जल्द ही फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर आने वाली है. ये फिल्म जनवरी 2026 में ओटीटी पर स्ट्रीम की जाएगी. अच्छी बात ये है कि दर्शक इसे सिर्फ मलयालम में ही नहीं, बल्कि हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषा में भी आराम से देख सकेंगे. खबरों की मानें तो फिल्म 2 जनवरी 2026 को रिलीज हो सकती है, लेकिन इसकी फाइनल तारीख का इंतजार अभी करना होगा.

दमदार एक्टिंग और सस्पेंस से भरपूर कहानी

कलामकवल का निर्देशन नए निर्देशक जितिन के जोस ने किया है. फिल्म में ममूटी के साथ विनायकन, राजीशा विजयन और श्रुति रामचंद्रन जैसे कलाकार अहम रोल में नजर आते हैं. इस फिल्म को ममूटी ने अपने प्रोडक्शन बैनर मैमूटी कंपनी के तहत बनाया है, जबकि म्यूजिक मुजीब मजीद ने दिया है. आसान भाषा में कहें तो क्राइम, सस्पेंस और दमदार एक्टिंग का ये कॉम्बिनेशन ओटीटी पर भी ऑडियंस को पूरा मजा देने वाला है.

