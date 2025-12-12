74 की उम्र में दर्शकों को सिनेमाघरों से उठने नहीं दे रहा ये सुपरस्टार, 25 करोड़ की फिल्म ने 7 दिन में कमाए 64 करोड़

मलयालम सिनेमा की धुरंधर 'कलमकवल' थिएटर्स में तूफान ला रही है. इस धुरंधर फिल्म का एक्टर भी धुरंधर ही है. 74 साल की उम्र और 400 से ज्यादा फिल्मों के बाद भी ये दर्शकों को चौंकाने में हर बार कामयाब रहता है. हम बात कर रहे हैं मामूट्टी की. इस क्राइम थ्रिलर फिल्म में वे सीरियल किलर स्टैनली दास बने हैं. फिल्म 5 दिसंबर को रणवीर सिंह की धुरंधर के साथ रिलीज हुई थी और बॉक्स पर अपने कॉन्टेंट, एक्टिंग और डायरेक्शन की वजह से धमाल मचाए हुए है. आइए जानते हैं सात दिन में 'कलमकवल' ने कितना कमाया और कितना है 'कलमकवल' का बजट.

कलमकावल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7

'कलमकावल' ने रिलीज के सातवें दिन वर्ल्डवाइड ग्रॉस 64.30 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. केरल में 25.90 करोड़, रेस्ट ऑफ इंडिया में 5.50 करोड़, और ओवरसीज में 3.65 मिलियन डॉलर (लगभग 32.90 करोड़) की जबरदस्त कमाई की है. ट्रेड एनालिस्ट्स का अनुमान है कि आठवें दिन यह 70 करोड़ क्लब में एंट्री कर लेगी. 'कलमकावल' को लेकर फैन्स का क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है. मामूट्टी ने साबित कर दिया है कि एक्टिंग में उनका कोई तोड़ नहीं.

कलमकावल का बजट और ओपनिंग

आईएमडीबी के मुताबिक 'कलमकावल' का बजट 25 करोड़ रुपये है. इस तरह फिल्म अपने बजट का लगभग तिगुना पैसा काम चुकी है और आने वाले दिनों मे भी इसका कलेक्शन और ऊपर जाने की उम्मीद है. 5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म ने पहले ही दिन 5 करोड़ की ओपनिंग ली थी.

कलमकावल स्टोरी और डायरेक्शन

जितिन के. जोस के डायरेक्शन में बनी 'कलमकावल' नॉयर क्राइम थ्रिलर विनायकन के पुलिस ऑफिसर जयकृष्णन और मामूट्टी के विलेन के बीच कैट-एंड-माउस गेम है. गायत्री अरुण, रजिशा विजयन और गिबिन गोपीनाथ जैसे सह-कलाकारों ने स्टोरी को मजबूती दी. लेकिन मामूट्टी लाजवाब हैं. विनायक ने भी उन्हें जोर की टक्कर दी है.

कलमकावल ओटीटी

मामूट्टी की 'कलमकावल' की बात करें तो ये चार हफ्ते बाद ओटीटी पर रिलीज होगी. इसके ओटीटी राइट्स सोनी लिव के पास हैं. बताया जा रहा है कि इसके राइट्स को मोटे दाम परप खरीदा गया है. ये ओटीटी पर मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी में रिलीज होगी.

लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे वीकेंड पर इसकी बुकिंग में जबरदस्त उछाल नजर आ रहा है. माना जा रहा है कि मामूट्टी की ये फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने जा रही है.