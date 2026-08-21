श्वेता तिवारी के लिए दूल्हा ढूंढ रही हैं मल्लिका शेरावत, यूरोपीय मर्दों को भारतीय मर्दों से बताया बेहतर, बोलीं - 'ऐसा आदमी लाऊंगी'

'द ट्रेटर्स' सीजन 2 के प्रीमियर के बाद से ही इसकी काफी चर्चा हो रही है. अब मल्लिका शेरावत की भारतीय पुरुषों की तुलना में यूरोपीय पुरुषों को बेहतर बताने वाली बात पर ऑनलाइन प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक्टर ने 'द ट्रेटर्स' सीजन 2 के छठे एपिसोड में श्वेता तिवारी और रिया चक्रवर्ती से बातचीत के दौरान यह कमेंट किया. हालांकि मल्लिका का मकसद श्वेता के लिए मैचमेकर की भूमिका निभाना था, लेकिन यूरोपीय और भारतीय पुरुषों के बीच उनकी तुलना फैंस के एक वर्ग को पसंद नहीं आई.

इंटरनेट की प्रतिक्रिया

जैसे ही सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हुई, एक यूजर ने लिखा, "आप सभी भारतीय पुरुषों को एक ही श्रेणी में रखे बिना यूरोपीय पुरुषों को पसंद कर सकते हैं." एक अन्य ने लिखा, "इस तुलना का कोई मतलब नहीं है. अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं." एक कमेंट में लिखा था, "Mallika कह रही हैं कि यूरोपियन पुरुष बेहतर होते हैं, जैसे उन्होंने कोई ग्लोबल डेटिंग सर्वे किया हो."एक और ने लिखा था, "क्या यूरोपियन पुरुष भारतीय पुरुषों से बेहतर होते हैं? यह बहुत बड़ा बयान है. यह सही नहीं है."

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क्या है मामला

हालिया एपिसोड में Mallika को Shweta के लिए मैचमेकर की भूमिका निभाते हुए देखा गया, जब वे दोनों Rhea Chakraborty के साथ बिलियर्ड्स रूम में समय बिता रही थीं. बातचीत के दौरान Mallika ने Shweta से कहा, "मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसकी मुलाकात एक अच्छे यूरोपियन पुरुष से कराऊंगी, जो उसे बहुत प्यार करेगा और उसकी तारीफ करेगा."

फिर Rhea ने Mallika से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि डेटिंग के मामले में यूरोपियन पुरुष भारतीय पुरुषों से बेहतर होते हैं. Mallika इस सवाल से हैरान दिखीं और जवाब दिया, "क्या यह पूछने वाला सवाल है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है?" Rhea ने जवाब दिया, "हां." Mallika ने आगे कहा, "लेकिन मैं पक्का इसका इंतजाम करूंगी." Shweta जोर से हंस पड़ीं और Mallika से पूछा, "मेरे पीछे क्यों पड़ गए?"

जल्द ही शालिनी पासी का ध्यान इस बातचीत पर गया. उन्होंने तीनों महिलाओं से कहा कि वे पुरुषों के बारे में बात करना छोड़कर खेल पर ध्यान दें. हालांकि, रिया ने माना कि अब उसका मन खेल से भर गया है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है. शालिनी ने मजाक में कहा कि अगर रिया को ऐसा लगता है, तो उसे खुद ही शो छोड़ने का फैसला कर लेना चाहिए.

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मल्लिका की ये बातें श्वेता के उस खुलासे के संदर्भ में हैं जो उन्होंने शो के पहले एपिसोड में किया था. करण के साथ बातचीत के दौरान श्वेता से पूछा गया कि क्या वह झूठ बोलने वालों को पहचान सकती हैं. उन्होंने जवाब दिया, "मैंने ही अपने पतियों को धोखा देते हुए पकड़ा था."श्वेता की दो बार शादी हुई है. उनकी पहली शादी एक्टर राजा चौधरी से हुई थी, जिनसे वे शादी के नौ साल बाद 2007 में अलग हो गईं. उनका तलाक 2012 में हुआ. अपनी बेटी पलक की पूरी कस्टडी पाने के लिए श्वेता ने मुंबई का 93 लाख रुपये की कीमत वाला फ्लैट छोड़ दिया था. बाद में, 2013 में उन्होंने अभिनव कोहली से शादी की. घरेलू झगड़ों और उत्पीड़न के आरोपों के बीच 2019 में श्वेता ने तलाक के लिए अर्जी दी और दोनों अलग हो गए.

'द ट्रेटर्स 2' के बारे में

इस बीच, 'द ट्रेटर्स' सीजन 2 में लगातार कंटेस्टेंट बाहर हो रहे हैं, क्योंकि वे अपने बीच मौजूद 'ट्रेटर्स' (धोखेबाजों) की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं. छठे एपिसोड में आदित्य कुलश्रेष्ठ (जिन्हें 'कुल्लू' के नाम से जाना जाता है) को वोटिंग के जरिए बाहर कर दिया गया. पता चला कि वह 'ट्रेटर्स' में से एक थे. इससे पहले, हरमन सिंघा को बाहर किया गया था और उन्होंने खुद ही माना था कि वह एक 'ट्रेटर' थे. इस रियलिटी शो से बाहर होने वाले हालिया 'इनोसेंट्स' (बेगुनाह लोगों) में रणवीर बरार, अभिषेक मल्हान और पारुल गुलाटी शामिल थे. दिलीप ताहिल भी प्रतियोगिता से जल्दी बाहर होने के बाद 'इनोसेंट्स' की लिस्ट में शामिल हैं.

मौजूदा सीजन में एक्टर्स, क्रिएटर्स, म्यूजिशियन, शेफ और सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज का मिला-जुला ग्रुप शामिल है. इनमें आदित्य कुलश्रेष्ठ (कुल्लू), अभिषेक मल्हान (फुकरा इंसान), अंश चोपड़ा, दिलीप ताहिल, हरमन सिंघा, इक्का सिंह, करण सिंह मैजिक, क्रिस्टल डिसूज़ा, मल्लिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, पारुल गुलाटी, प्रिश और रणवीर बरार, रिया चक्रवर्ती, रिडा थराना, साहिल सलाथिया, शाहनील गिल, शालिनी पासी, श्वेता तिवारी, सौंदस मौफाकिर और तान्या पुरी शामिल हैं.

