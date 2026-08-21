 ‘आवारापन 2’ देखकर खुश हुए पाकिस्तानी सिंगर मुस्तफा जाहिद, बोले- मुझे सब मिल गया 

जब 2007 में 'आवारापन' थिएटर में रिलीज हुई, तो इसे ज्यादा दर्शक नहीं मिले. इमरान हाशमी की यह फिल्म बॉक्स-ऑफिस पर फ्लॉप रही और भारत में इसने सिर्फ 7.75 करोड़ की नेट कमाई की. लेकिन इसके गाने सुपरहिट रहे. समय के साथ जैसे-जैसे फिल्म को एक खास तरह की लोकप्रियता मिली, 'तेरा मेरा रिश्ता' और 'तो फिर आओ' जैसे गानों के भी फैन बन गए. जब ​​प्रोड्यूसर विशेष भट्ट ने पिछले साल 'आवारापन 2' की घोषणा की, तो उसमें म्यूजिक भी शामिल था. सीक्वल में दोनों गानों को नए आवाजों के साथ फिर से बनाया गया. पाकिस्तानी सिंगर मुस्तफा जाहिद ने पहले पार्ट में 'तेरा मेरा रिश्ता' और 'तो फिर आओ' गाए थे, लेकिन 'आवारापन 2' में उन्हें दोबारा नहीं बुलाया गया. कई फैन्स को लगा कि यह सिंगर का अपमान है, लेकिन प्रोड्यूसर विशेष भट्ट इससे सहमत नहीं हैं. हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक खास बातचीत में, फिल्ममेकर ने मुस्तफा को वापस न लाने के फैसले पर बात की.



'लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि कुछ छीन लिया गया है?'

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह मुस्तफा के वापस न आने को लेकर पूछे जाने वाले सवालों के लिए तैयार थे, तो विशेष ने बेफिक्री से कहा, "ऐसा तो होना ही था." फिल्ममेकर आगे कहते हैं, "मुझे कभी-कभी ये सवाल बेतुके लगते हैं. जैसे, मैं 'जन्नत 2' का हिस्सा नहीं था, लेकिन कोई मुझसे 'जन्नत' नहीं छीन सकता. मैंने इसे बनाया है. लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि कुछ छीन लिया गया है? इसमें से कुछ तो इंटरनेट की वजह से होता है, और कभी-कभी फैन्स टैलेंटेड लोगों को यह कहकर गुमराह भी करते हैं कि 'आपकी इज्जत नहीं रखी गई'. इसका इन सब बातों से कोई लेना-देना नहीं है. जो आपका है, वह हमेशा आपका ही रहेगा."

विशेष का कहना है कि सिंगर को वापस न लाने का फैसला 'हालात' और क्रिएटिव चॉइस का मिला-जुला नतीजा था. हालांकि, वह दोहराते हैं कि अगर मुस्तफा की आवाज होती, तब भी उन दो गानों को फिर से बनाना उतना ही मुश्किल होता. यह बात वे भी जानते हैं. प्रीतम ने अपने कुछ हिट गानों को दोबारा बनाया है, और वे भी मुझे यही बात बताते. म्यूजिक की दुनिया में ‘एनकोर' (दोबारा पेश करने) का मतलब बहुत गहरा होता है. ज्यादातर म्यूजिशियन का करियर इसी समस्या से जूझता है, क्योंकि उनके करियर का बाद का हिस्सा कभी भी उस काम के बराबर नहीं हो पाता जिसने उन्हें पहचान दिलाई थी. तो, आप अपने अनुभव को कैसे बेहतर बनाते हैं? यह एक मुश्किल काम है.”

मुस्तफा जाहिद का रिएक्शन

‘तेरा मेरा रिश्ता' का नया वर्शन साज भट्ट और सुबोध शर्मा ने गाया है. सुबोध शर्मा ने नए ‘तो फिर आओ' गाने में भी अपनी आवाज दी है. हालांकि, ‘आवारापन 2' में मुस्तफा की आवाज भी है. फिल्म की शुरुआत ‘तो फिर आओ' के ओरिजिनल वर्शन से होती है. सिंगर ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पोस्ट में इस बात को माना. उन्होंने कैप्शन में लिखा, “लगभग दो दशक पहले, ‘आवारापन' ने मुझे लाखों लोगों के दिलों में जगह दिलाई थी. आज रात, थिएटर में बैठकर ‘आवारापन 2' देखते हुए, जैसे समय थम गया. उस शुरुआती मिनट में मेरी जिंदगी के 19 साल मेरी आंखों के सामने से गुजर गए.”

उन्होंने आगे कहा, “19 सालों तक मैं इन गानों को हर स्टेज, हर शहर और हर कॉन्सर्ट में अपने साथ ले गया. जब सीक्वल के लिए मेरे गानों के बारे में मुझसे बात की गई, तो मुझे नई आवाजों के लिए जगह बनाने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई. मैंने हमेशा दूसरों को मौका देने और आगे आने वाली चीजों के लिए रास्ता बनाने में यकीन रखा है. मैंने बस सम्मान और उस योगदान के लिए सही क्रेडिट मांगा जो मैंने इस विरासत में दिया था.” मुस्तफा ने लिखा कि उन्हें अब लगता है कि उन्होंने वह हासिल कर लिया है, "आज रात, फिल्म की शुरुआत मेरी आवाज से हुई, जिसके बाद भीड़ ने जोरदार चीयर किया और उस खास पल में मुझे लगता है कि मुझे वह सब मिल गया जो मैं हमेशा से चाहता था. आप सभी से सम्मान और ढेर सारा प्यार."

आवारापन 2 के बारे में

आवारापन 2 में इमरान हाशमी का मशहूर किरदार शिवम पंडित 19 साल बाद फिर से लौट रहा है. फिल्म में दिशा पटानी, शबाना आजमी, पूरन गब्बी, सुविंदर विक्की, विजयंत कोहली और अतुल कुमार भी अहम भूमिकाओं में हैं. नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में देश में 113 करोड़ (नेट) और दुनिया भर में 161 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है.