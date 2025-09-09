विज्ञापन

ना कोई ऐड, ना ही कोई फिल्म, फिर भी 7 साल में इतनी मोटी कमाई कर गईं मलाइका अरोड़ा, प्रॉफिट सुन लगेगा झटका

वैसे तो मलाइका अरोड़ा अक्सर अपनी फिटनेस, ब्यूटी या सिजलिंग डांस परफोर्मेंस की वजह से सुर्खियों में रहती हैं. लेकिन इस बार उनके लाइमलाइट में आने की वजह कुछ और है.

मलाइका अरोड़ा ने बेची अंधेरी वेस्ट की हॉट प्रॉपर्टी, 62 परसेंट का मुनाफा
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन और स्टाइल आइकॉन मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) एक बार फिर सुर्खियों में हैं. वैसे तो वो अक्सर अपनी फिटनेस, ब्यूटी या सिजलिंग डांस परफॉर्मेंस की वजह से सुर्खियों में रहती हैं. लेकिन इस बार उनके लाइमलाइट में आने की वजह कुछ और है.  वजह है उनका (Malaika Arora Net Worth) मुंबई के अंधेरी वेस्ट वाला लग्जरी अपार्टमेंट, जिसे उन्होंने जबरदस्त कीमतों पर बेच दिया है. इस डील में उन्हें 62 परसेंट का मुनाफा हुआ है. चलिए जानते हैं इस डील के बारे में और अपार्टमेंट की खासियत भी.

लोखंडवाला का ड्रीम हाउस
मलाइका का ये फ्लैट लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स की हाईराइज सोसायटी रुनवाल एलीगांटे की 15वीं मंजिल पर है. 1,369 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया और एक कवर पार्किंग स्पेस के साथ ये अपार्टमेंट किसी ड्रीम हाउस से कम नहीं. जबकि बिल्टअप एरिया 1643 स्क्वायर फीट के करीब है. इस हिसाब से ये अपार्टमेंट किसी ड्रीम हाउस से कम नहीं लगता है. जिसे मलाइका अरोड़ा ने साल 2018 में ही खरीदा था. उस वक्त इस अपार्टमेंट की कीमत थी सिर्फ 3.26 करोड़ रु. तब से लेकर अब तक सात साल का समय बीत चुका है और प्रॉपर्टी के दाम भी काफी बढ़ चुके हैं. मलाइका को भी इस प्रॉपर्टी से 62 परसेंट का मुनाफा हुआ है. करीब 2.04 करोड़ रु. के फायदे के साथ मलाइका अरोड़ा ने ये डील पूरी की है. ये अपार्टमेंट 5.30 करोड़ में बिका है. इस डील की रजिस्ट्री 21 अगस्त 2025 को हुई. घर खरीदने वाले समीरा भिसे और मुग्धा भिसे हैं, जो इसी बिल्डिंग की 14वीं मंजिल पर पहले से रहते हैं. इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए करीब 31.38 लाख रु. भी अदा किए गए हैं. जिसमें अपार्टमेंट की रजिस्ट्रेशन फीस और स्टांप ड्यूटी शामिल है.

अंधेरी वेस्ट-बॉलीवुड स्टार्स की पसंदीदा जगह
अंधेरी वेस्ट हमेशा से मुंबई का हॉट प्रॉपर्टी मार्केट माना जाता है. यहां शानदार कनेक्टिविटी, मेट्रो, एंटरटेनमेंट हब और हाई-राइज अपार्टमेंट्स की भरमार है. यही वजह है कि सितारे यहां अक्सर घर खरीदते और बेचते रहते हैं. जानकारी के मुताबिक, पिछले एक साल में सिर्फ रुनवाल एलीगांटे प्रोजेक्ट में ही 22 डील्स हुईं, जिनकी कुल वैल्यू 109 करोड़ रु. तक पहुंची. यहां प्रॉपर्टी की औसत कीमत करीब 33,150 रु. प्रति स्क्वायर फीट है.

