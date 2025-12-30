मलाइका अरोड़ा के रेस्टोरेंट का मेन्यू देख चकरा जाएगा आपका सिर, एक प्लेट में उड़ जाएगी महीने भर की सैलरी

Malaika arora open restaurant Scarlett House: बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा भी अब शिल्पा शेट्टी की राह पर चल पड़ी हैं. मलाइका ने शिल्पा की तरह रेस्टोरेंट के बिजनेस में एंट्री मार ली है. मलाइका यूं तो आइटम सॉन्ग्स, रियलिटी शोज, ब्रांड विज्ञापनों से करोड़ों कमाती हैं, लेकिन इन सबके साथ अब मलाइका रेस्टोरेंट बिजनेस की दुनिया में भी कदम रख चुकी हैं. मलाइका के रेस्टोरेंट का मेन्यू भी सामने आ चुका है जिसकी इंटरनेट पर खूब चर्चा हो रही है. क्योंकि एक्ट्रेस ने अपने रेस्टोरेंट कें कुछ ऐसा अलग किया है जो इससे पहले आपने शायद ही कहीं सुना होगा.

क्या है मलाइका के रेस्टोरेंट का पता

एक्ट्रेस के साथ इस रेस्टोरेंट के को-ओनर हैं उनके बेटे अरहान खान, रेस्टोरेंटर धुवल उदेशी और मलय नागपाल. मलाइका और अरहान के इस रेस्टोरेंट का नाम है ‘स्कारलेट हाउस'. जिसे मुंबई के 90 साल पुराने इंडो-पुर्तगाली बंगले में स्थित बांद्रा के पाली विलेज में ओपन किया गया है. रेस्टोरेंट का मेन्यू और डिशेज की कीमत भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं जिसे पढ़कर लोगों का सिर चकरा रहा है.

ये भी पढ़ें: 'धुरंधर' के अरबी गाने FA9LA में अक्षय खन्ना के साथ क्यों नहीं नाचे थे रणवीर? रहमान डकैत के वफादार ने बताया सच

क्या है मेन्यू में खास?

मलाइका के रेस्टोरेंट ‘स्कारलेट हाउस' में वेज-नॉन वेज, अल्कोहल-नॉन अल्कोहल, दोनों तरह के खाने सर्व किए जाएंगे. इसके अलावा कॉफी बार, वाइन रूम और डाइनिंग स्पेस अलग से बनाया गया है. डिशेज की कीमत का बात करें तो यहां 550 की मसाला खिचड़ी, शैम्पेन 20,900 की और 350 रुपए का ‘एंटी एजिंग' पानी की बोतल मिलेगी. मलाइका अरोड़ा ने अपने रेस्टोरेंट स्कारलेट हाउस में भारत का पहला हाइड्रेशन बार लॉन्च किया है.

हाइड्रेशन बार में खास ड्रिंक्स और स्मूदी मिलेंगी जो थकान, कम इम्यूनिटी, स्किन की बेजानपन, रिकवरी और दूसरी समस्याओं को ठीक करेंगी. इसके अलावा अगर एक्ट्रेस के रेस्टोरेंट में अगर शराब थोड़ी ओवर हो जाए तो हैंगओवर उतारने का इंतजाम भी किया गया है. हैंगओवर उतारने वाले पानी की कीमत भी एंटी एजिंग वॉटर बोतल जितनी ही होगी.