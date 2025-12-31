विज्ञापन

25 में शादी, 27 में बनीं बेटे की मां, मलाइका अरोड़ा ने लड़कियों को बताया किस उम्र में करें शादी

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और डांसर मलाइका अरोड़ा ने अपनी निजी जिंदगी के अनुभव साझा करते हुए युवा लड़कियों को बड़ी सलाह दी है. उन्होंने कहा कि शादी के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए.

मलाइका अरोड़ा ने दी युवतियों को सलाह
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और डांसर मलाइका अरोड़ा ने अपनी निजी जिंदगी के अनुभव साझा करते हुए युवा लड़कियों को बड़ी सलाह दी है. उन्होंने कहा कि शादी के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. पहले जीवन को पूरी तरह जीना चाहिए, अनुभव लेने चाहिए और आर्थिक व भावनात्मक रूप से मजबूत बनना चाहिए. मलाइका खुद 25 साल की उम्र में अरबाज खान से शादी कर चुकी हैं और अब वे इसे जल्दबाजी मानती हैं.हाल ही में एक इंटरव्यू में मलाइका ने खुलकर बात की. वे उस समय इंडस्ट्री में अपना करियर बना रही थीं. 'छैंया छैंया' गाने से लोकप्रियता मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी वे खुद को पूरी तरह तैयार नहीं मानती थीं. 

क्या बोलीं मलाइका अरोड़ा

मलाइका और अरबाज की मुलाकात 1990 के दशक में हुई थी. दोनों ने 1998 में शादी रचा ली. इस रिश्ते से उन्हें बेटा अरहान हुआ, जो अब 23 साल का है. हालांकि, सालों बाद दोनों अलग हो गए और 2017 में तलाक हो गया. मलाइका ने कहा, "कृपया इतनी जल्दी शादी करने की गलती न करें. हां, शादी से अच्छी चीजें हुईं, जैसे मैंने जल्दी मां बन गई. लेकिन पहले जिंदगी जीएं, अनुभव लें. फिर शादी का फैसला लें. शादी से पहले आर्थिक और भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो जाएं."

मलाइका अरोड़ा का विश्वास

तलाक के बाद भी मलाइका शादी के संस्थान में विश्वास रखती हैं, लेकिन अब वे इसे अपनी जिंदगी के लिए जरूरी नहीं मानतीं. उन्होंने बताया, "मैं शादी में यकीन करती हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह मेरे लिए जरूरी है. अगर हो गई तो अच्छा, लेकिन मैं इसे ढूंढ नहीं रही. मैं खुश हूं. पहले शादी की, फिर आगे बढ़ी. रिलेशनशिप में रही. लेकिन मैं निराश नहीं हूं. मुझे प्यार अच्छा लगता है, प्यार करना और पाना दोनों. अगर कुछ अच्छा आएगा तो मैं तैयार हूं, लेकिन ढूंढ नहीं रही."

