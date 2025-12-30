विज्ञापन

23 साल के बेटे की मां मलाइका अरोड़ा करेंगी दूसरी शादी? अरबाज से तलाक का नहीं पछतावा, बोलीं- मैं तैयार

मलाइका अरोड़ा ने हालिया इंटरव्यू में अरबाज खान संग अपने तलाक पर बात की और बताया कि दूसरी शादी के बारे में उनका क्या प्लान है.

मलाइका अरोड़ा करेंगी दूसरी शादी?
नई दिल्ली:

मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान रखती हैं. उनके डांस के लोग दीवाने हैं और उन्हें बॉलीवुड में फिटनेस क्वीन का दर्जा मिला हुआ है. मलाइका ने साल 1998 में सलमान खान के भाई अरबाज खान से शादी की थी और 2017 में दोनों अलग हो गए. इतने सालों बाद अब पहली बार मलाइका ने अपने तलाक को लेकर बात की है और बताया कि उन दिनों वह किस मुश्किलों से गुजरी थीं. मलाइका अरोड़ा ने इंडिया टुडे के साथ बातचीत में ढेरों खुलासे किए. क्या-क्या कहा एक्ट्रेस ने चलिए आपको बताते हैं.

‘दूसरों ने ही नहीं, अपनों ने भी किया जज'

मलाइका ने कहा, "मुझे बहुत ज्यादा जजमेंट और रिएक्शन का सामना करना पड़ा, न सिर्फ पब्लिक से, बल्कि मेरे दोस्तों और परिवार से भी. उस समय मेरे सभी फैसलों पर सवाल उठाए गए. फिर भी, मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने फैसलों पर टिकी रही. मुझे कोई पछतावा नहीं है. मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए आगे क्या होने वाला है. मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा. लेकिन मुझे उस समय पता था कि मुझे अपनी जिंदगी में वह कदम उठाना है. मुझे लगा कि मेरे लिए खुश रहना जरूरी है. कोई यह नहीं समझता. वे कहते हैं, 'तुम अपनी खुशी को ऊपर कैसे रख सकती हो?' लेकिन मैं अकेले रहने में ठीक थी. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मुझे कुछ समय के लिए काम नहीं मिलेगा, और लोग कुछ बातें कहेंगे."

'महिलाओं के लिए नियम अलग हैं'

मलाइका ने यह भी बताया कि जब कोई महिला वही फैसले लेती है, जो एक पुरुष लेता है, तो समाज कितनी अलग तरह से रिएक्ट करता है. उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से, उन्हें सवाल कभी नहीं पूछे जाते. उन पर भौहें कभी नहीं तानी जातीं. किसी न किसी स्तर पर, यह बस मान लिया जाता है कि हम एक पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं, और चीजें ऐसी ही हैं. पुरुषों को लेकर कभी कोई जजमेंट नहीं होता. दुर्भाग्य से महिलाओं को रोजाना इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, और अगर कोई महिला आम रास्ते से हटकर चलती है, तो वह अब आदर्श महिला नहीं रहती. तुरंत बातें कही जाती हैं, और उंगलियां उठाई जाती हैं. लेकिन अगर आप उससे आगे बढ़कर जिंदगी बनाते हैं, एक उदाहरण पेश करते हैं, तो आप कुछ सही कर रहे हैं."

‘शादी के लिए तैयार'

हालांकि मलाइका ने यह साफ कर दिया कि वह प्यार या शादी को लेकर निराशावादी नहीं हुई हैं. उन्होंने कहा, "मैं शादी में विश्वास करती हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह मेरे लिए ही बनी है. अगर ऐसा होता है, तो बहुत अच्छा. लेकिन मैं इसे ढूंढ नहीं रही हूं. मैं बहुत खुश हूं. मेरी शादी हुई थी. फिर मैं उससे आगे बढ़ गई. मैं रिलेशनशिप में रही हूं. लेकिन मैं निराश नहीं हूं. मुझे अभी भी अपनी जिंदगी से प्यार है. मुझे प्यार का आइडिया पसंद है. मुझे प्यार करना और प्यार बांटना पसंद है. अगर ऐसा होता है...अगर यह मेरे दरवाजे पर दस्तक देता है, तो मैं करूंगी".

