महेश बाबू के बेटे गौतम ने यश की टॉक्सिक को दिए आधा रेटिंग, पापा की फिल्म से लेकर, धुरंधर, कल्कि तक, जानें किसको दी कितनी रेटिंग

महेश बाबू के बेटे गौतम घट्टामनेनी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं. तेलुगु फैन्स को उनका Letterboxd अकाउंट मिला और उन्होंने देखा कि उन्होंने कई फिल्मों को क्या रेटिंग दी है, जिनमें उनके पिता की कुछ फिल्में और यश की 'टॉक्सिक' भी शामिल हैं. 26 अगस्त को रिलीज होने के बाद गौतम ने 'टॉक्सिक' को सिर्फ आधा स्टार दिया और यह रेटिंग तेजी से ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गई.

गौतम के अकाउंट पर महेश बाबू की कुछ फिल्मों को भी कम रेटिंग दी गई थी, जिससे फैंस हैरान रह गए क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वह अपने पिता के काम को सराहेंगे. इसके बाद चर्चा और बढ़ गई. कुछ फैंस ने उनकी पसंद को ईमानदारी भरा बताया, जबकि दूसरों को यह बहुत कठोर लगा. 20 साल के गौतम की Letterboxd प्रोफाइल उन्हें एक फिल्म लवर के तौर पर दिखाती है, जिन्होंने अलग-अलग इंडस्ट्री और जॉनर की 400 से ज्यादा फिल्में देखी हैं. उनकी रेटिंग से पता चलता है कि वह सिर्फ इसलिए फिल्मों को खास अहमियत नहीं देते कि उनमें कौन-कौन शामिल है.

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यह बात महेश बाबू की फिल्मों के लिए उनकी रेटिंग में साफ तौर पर देखी जा सकती है. गौतम ने 'पोकिरी' और '1: नेनोक्कडिने' को 5 स्टार दिए. इन दोनों फिल्मों में उनके पिता ने बहुत अलग तरह के रोल किए थे और बाद वाली फिल्म में तो उन्होंने काफी हटकर काम किया था. वहीं, उन्होंने 'निजम' और 'वमसी' को 2-2 स्टार दिए, जबकि 'ब्रह्मोत्सवम' को सिर्फ 1 स्टार मिला.



इन रेटिंग्स की वजह से कुछ फ़ैन्स ने महेश बाबू की हालिया फिल्मों पर भी चर्चा शुरू कर दी. उनमें से कुछ लोगों ने गौतम की पसंद का समर्थन करते हुए कहा कि एक्टर ने हाल के सालों में बेहतरीन फिल्में नहीं दी है. उन्होंने बताया कि भले ही महेश बाबू की हालिया फिल्में पूरी तरह से फ्लॉप नहीं रही हैं, लेकिन उनकी कुछ नई सफल फिल्मों का असर 'पोकिरी', 'डूकुडु' और 'अथाडु' जैसी फिल्मों जितना नहीं रहा.

हालांकि, गौतम की पसंद सिर्फ तेलुगु सिनेमा तक ही सीमित नहीं है. उनकी Letterboxd रेटिंग्स से पता चलता है कि उन्हें अलग-अलग भाषाओं और जॉनर की फिल्मों में दिलचस्पी है. उन्होंने 'शोले', 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', 'नाइव्स आउट' और 'जर्सी' को 5 स्टार दिए. 'द ओडिसी' और 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' को 4.5 स्टार मिले.

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उन्होंने कई भारतीय फिल्मों को भी अच्छी रेटिंग दी. 'बाहुबली 2' को 5 स्टार मिले, जबकि 'पेल्ली चूपुलु' और 'सीता रामम' को 4.5-4.5 स्टार मिले. 'ईगा' को 4 स्टार मिले. 'धुरंधर' के लिए भी उनकी रेटिंग अलग-अलग थी. 'धुरंधर 1' को 4 स्टार और 'धुरंधर 2' को 3 स्टार मिले. रवि तेजा की हालिया हिट तेलुगु फिल्म 'इरुमुडी' को 3 स्टार मिले, जबकि लोकेश कनगराज की 'DC' को 4 स्टार मिले.

उनकी रेटिंग्स में सबसे कम रेटिंग पाने वाली फिल्मों में 'लाइगर' को भी 'टॉक्सिक' की तरह आधा स्टार मिला, जबकि प्रभास की 'कल्कि 2898 AD' को 2.5 स्टार मिले. यश की फिल्म 'टॉक्सिक' को गौतम द्वारा दिए गए आधे स्टार की रेटिंग ने ऑनलाइन चर्चा में एक नया पहलू जोड़ दिया. बड़े पैमाने पर बनी और महत्वाकांक्षी कहानी वाली इस पीरियड गैंगस्टर फिल्म को क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली.