50 की उम्र में भी 25 का दिखता है वाराणसी का एक्टर, हर रोज खाता है ये खाना, इतनी देर तक करता है जिम

महेश बाबू इन दिनों वाराणसी की शूटिंग के बीच अपनी यंग और ग्लोइंग लुक्स से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. 50 साल की उम्र में भी उनका 20s जैसा अपीयरेंस उनके डिसिप्लिन्ड वर्कआउट और बैलेंस्ड डाइट का नतीजा है. उनके ट्रेनर ने उनकी पूरी फिटनेस रूटीन का राज बताया. महेश बाबू इन दिनों एसएस राजामौली की मेगा फिल्म वाराणसी की शूटिंग में बिज़ी हैं. हाल ही में हैदराबाद में इस फिल्म का भव्य लॉन्च हुआ, जहां उनका पहला लुक और टाइटल टीजर रिलीज किया गया.

इवेंट के बाद सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही चीज ट्रेंड कर रही थी. वो थी महेश बाबू की स्माइल और उनका यंग ग्लो. 50 साल की उम्र में भी वो 20s जैसे दिखते हैं. और फैंस लगातार जानना चाहते हैं कि आखिर उनका फिटनेस सीक्रेट क्या है. भले ही महेश अपनी फिटनेस को लेकर कम बोलते हों. लेकिन उनके ट्रेनर ने एक इंटरव्यू में उनकी पूरी फिटनेस लाइफस्टाइल का राज खोला है.

महेश का डेडिकेशन

महेश बाबू की फिटनेस को लेकर उनके ट्रेनर कुमार मन्नावा बताते हैं कि एक्टर साल भर ट्रेनिंग करते हैं. दूसरे एक्टर्स की तरह वो सिर्फ फिल्मों के लिए बॉडी नहीं बनाते, बल्कि फिटनेस को अपनी लाइफस्टाइल मानते हैं. वो हफ्ते में पांच दिन जिम जाते हैं और हर सेशन 60-90 मिनट का होता है. हर वर्कआउट एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पर फोकस करता है और इसके बाद लंबा स्ट्रेचिंग सेशन जरूर होता है. जिससे उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल और एक्शन रोल्स के लिए तैयार रहती है. उनकी हाइट के कारण मसल गेन करना थोड़ा मुश्किल होता है. लेकिन उनकी कंटिन्युटी इस गैप को पूरा कर देती है.

डाइट का फॉर्मूला

महेश बाबू अपनी डाइट को लेकर भी काफी स्ट्रिक्ट हैं. उनके ट्रेनर के अनुसार वो दिन में 5-6 मील्स लेते हैं. जिनमें दो सप्लीमेंट शेक्स भी शामिल होते हैं. उनकी हर थाली में प्रोटीन, कार्ब्स और हेल्दी फैट्स का बैलेंस जरूर होता है.

उनके रोज़ के मील्स कुछ ऐसे होते हैं

* ब्रेकफास्ट: ओट्स, अंडे, नट्स और फल मिलाकर बनाई गई 'मश'

* वर्कआउट के बाद: प्रोटीन शेक

* लंच: चिकन/लैम्ब/फिश के साथ ब्राउन राइस, क्विनोआ या खसखस

* डिनर: ब्राउन ब्रेड के साथ अंडे या चिकन

महेश कभी भी एक्सट्रीम डाइट नहीं करते. उन्होंने पहले बताया था कि उनकी डाइट में इडली, डोसा, पुरी और स्प्राउट्स भी शामिल रहते हैं. फिल्म वाराणसी की शूटिंग जोरों पर है और उनकी दमकती स्किन और फिट बॉडी देखकर साफ है कि उनका फिटनेस-फर्स्ट रूटीन खूब रंग ला रहा है. फिल्म 2027 की गर्मियों में रिलीज़ होगी.