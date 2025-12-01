माधुरी दीक्षित ने तोड़ी अपनी इमेज, पहली बार इतना डार्क किरदार

माधुरी दीक्षित पिछले 40 सालों से मनोरंजन जगत में अपनी चमक बरकरार रखे हुए हैं. हर दशक में उन्होंने खुद को नए अंदाज में पेश किया है चाहे वह अभिनय हो, नृत्य, या चुनौतियों से भरी भूमिकाएं. अब वह डिज्नी+हॉटस्टार की वेब सीरीज ‘मिसेज देशपांडे' में नजर आएंगी, जहां वह एक निगेटिव किरदार निभा रही हैं जो उनके लंबे और शानदार करियर में बहुत कम देखने को मिला है. इसीलिए यह सवाल उठता है इन 40 सालों के सफर में माधुरी दीक्षित को किन किरदारों ने सबसे ज्यादा चुनौती दी? और क्या ‘मिसेज देशपांडे' भी उन खास भूमिकाओं में शामिल है?

सवाल सुनकर माधुरी ने मुस्कुराते हुए कहा, “बहुत गहरा सवाल है! मेरा बेटा तो यही कहेगा आगे उन्होंने कहा, “हर दशक की अपनी एक पहचान रही है. कई फिल्में थीं जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया. मैंने हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश की है, और खुद को चुनौती दी है. लेकिन इस दशक की बात करूं तो मेरे लिए ‘मिसेज देशपांडे' वही भूमिका है. ऐसा किरदार मैंने पहले कभी नहीं निभाया.‘पुकार' में एक लड़की थी जो नासमझी में गलती कर बैठती है. लेकिन यहां कोई मासूमियत नहीं है. वह जानती है कि वह क्या कर रही है, बहुत सोच-समझकर, परतदार और दिलचस्प ढंग से. इस किरदार को निभाना मैंने सच में बहुत एंजॉय किया.”

इस सीरीज में माधुरी एक मुजरिम के रूप में दर्शकों के सामने आएंगी. ख़ास बात यह है कि इसे ‘इकबाल' और ‘हैदराबाद ब्लूज' जैसी चर्चित फिल्मों के निर्देशक नागेश कुकूनूर ने निर्देशित किया है. यह सीरीज 19 दिसंबर से स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध होगी.सीरीज में काफी दिनों के बाद प्रियांशु चटर्जी भी नजर आयेंगे .