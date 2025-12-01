धर्मेंद्र के निधन के बाद आया सनी देओल और बॉबी देओल का रिएक्शन, पापा की पुरानी फोटो देख खुद को नहीं रोक पाए दोनों भाई

धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था. इनके निधन से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में शोक का माहौल है. धर्मेंद्र ने बॉलीवुड के कई कलाकारों के साथ काम किया था और एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी थीं. धर्मेंद्र के निधन के बाद सिर्फ उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने रिएक्शन दिया था और उन्हें अपना सब कुछ बताया. मगर देओल परिवार की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया था. लेकिन अब धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल, बॉबी देओल के अलावा देओल परिवार के करण देओल और अभय देओल ने रिएक्शन दिया है.

धर्मेंद्र की तस्वीरें

दरअसल टीना देहल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें धर्मेंद्र की जवानी से लेकर बुढ़ापे तक की कई तस्वीरें दिख रही हैं. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'जादू के लिए धन्यवाद… इतनी कम उम्र में हम सभी को फिल्मों के जादू से परिचित कराने के लिए… हम सभी ने जादू का देखा… कुछ कैमरे के सामने, कुछ पीछे… कुछ कलाकार… कुछ संगीत के उपहार के साथ… जादू जीवित है.' सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र का यह वीडियो वायरल हो रहा है.

सनी देओल क्या किया कमेंट

इस वीडियो को कई सोशल मीडिया यूजर्स पसंद कर रहे हैं. साथ ही कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. सनी देओल ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए रिएक्शन दिया है. उन्होंने रेड हार्ट इमोजी शेयर किया है. सनी देओल के अलावा बॉबी देओल, अभय देओल और करण देओल ने भी हार्ट इमोजी शेयर किया है. आपको बता दें कि धर्मेंद्र का निधन 89 साल की उम्र में हुआ था. उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस है, जो 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

