नवरात्रि में मां शीतला भवानी की होगी धूम, बिग बॉस 20 की आम्रपाली दुबे की फिल्म का आया ट्रेलर

भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री आम्रपाली दुबे इन दिनों बिग बॉस 20 के घर में अपनी मौजूदगी से तो चर्चे में हैं ही, लेकिन इसी बीच उनकी आगामी भोजपुरी फिल्म ‘मां शीतला भवानी' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. रौशन सिंह एवं एसआरके म्यूजिक प्रा. लि. और शान्वी म्यूजिक प्रा. लि. प्रस्तुत यह फिल्म भोजपुरी फिल्म जगत के लिए बेहद खास होने वाला है. नवरात्रि से पहले धार्मिक और पौराणिक कथानकों पर आधारित फिल्मों को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी के बीच ‘मां शीतला भवानी' भी आस्था, परिवार और संघर्ष की कहानी को पर्दे पर पेश करने की तैयारी में है.

मां शीतला भवानी का ट्रेलर

3:53 सेकेंड के ट्रेलर में आम्रपाली दुबे अलग अंदाज में नजर आ रही हैं. इससे उनके फैंस और भोजपुरी सिने लवर्स के बीच इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. आम्रपाली दुबे की लोकप्रियता और फिल्म के धार्मिक कथानक को देखते हुए ‘मां शीतला भवानी' के ट्रेलर को लेकर भोजपुरी फिल्म प्रेमियों में उत्सुकता है. अब दर्शकों की नजर फिल्म की रिलीज पर टिकी है कि आस्था और पारिवारिक भावनाओं से जुड़ी यह कहानी पर्दे पर किस रूप में सामने आती है.

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मां शीतला भवानी के बारे में

फिल्म का निर्माण शर्मिला आर. सिंह ने किया है, जबकि निर्देशन संजय श्रीवास्तव ने किया है. निर्माता शर्मिला आर. सिंह ने भी फिल्म से उम्मीद जताते हुए कहा कि ‘मां शीतला भवानी' को पूरी आस्था और मेहनत के साथ तैयार किया गया है. फिल्म की कहानी में धार्मिक आस्था के साथ पारिवारिक भावनाओं और मानवीय रिश्तों को भी खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है. उन्होंने कहा कि फिल्म के सभी कलाकारों और तकनीकी टीम ने पूरी लगन से काम किया है. उन्हें उम्मीद है कि यह फिल्म भोजपुरी दर्शकों को पसंद आएगी और दर्शकों को मनोरंजन के साथ अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का अवसर भी देगी.

निर्देशक संजय श्रीवास्तव ने कहा कि ‘मां शीतला भवानी' सिर्फ एक धार्मिक फिल्म नहीं, बल्कि आस्था, परिवार और भावनाओं से जुड़ी कहानी है, जिसे दर्शकों की संवेदनाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है. उन्होंने कहा कि फिल्म में आम्रपाली दुबे सहित सभी कलाकारों ने अपने किरदारों के साथ पूरी ईमानदारी से न्याय किया है. फिल्म के जरिए दर्शकों को मनोरंजन के साथ-साथ हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। उन्हें उम्मीद है कि ‘मां शीतला भवानी' भोजपुरी दर्शकों को पसंद आएगी और फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिलेगा.

आपको बता दें कि फिल्म में उनके साथ अंशुमान सिंह, मणि भट्टाचार्य, समर्थ चतुर्वेदी, विनोद मिश्रा, श्रद्धा नवल, विद्या सिंह, अनूप अरोड़ा, शिवानी सिंह, काजल श्रीवास्तव और आलोक सिंह सहित कई कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे. फिल्म की कहानी और पटकथा सुरेंद्र मिश्रा एवं विवेक मिश्रा ने लिखी है. संगीत की जिम्मेदारी ओम झा और चमन सिंह ने संभाली है. फिल्म के गीत आशुतोष तिवारी, शेखर मधुर, राकेश निराला और नृपजीत सिंह ने लिखे हैं.

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