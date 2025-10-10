विज्ञापन

बॉलीवुड की ये 6 एक्ट्रेस नहीं रखी करवा चौथ पर विश्वास, एक ने तो कहा- प्यार के लिए भूखे रहने का क्या मतलब?

बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियां भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं, लेकिन बॉलीवुड की कुछ मशहूर अभिनेत्रियां इस व्रत में विश्वास नहीं करतीं और इसे नहीं मानतीं.

Read Time: 3 mins
Share
बॉलीवुड की ये 6 एक्ट्रेस नहीं रखी करवा चौथ पर विश्वास, एक ने तो कहा- प्यार के लिए भूखे रहने का क्या मतलब?
बॉलीवुड की ये 6 एक्ट्रेस नहीं रखी करवा चौथ पर विश्वास
नई दिल्ली:

करवा चौथ का त्योहार हिंदू विवाहित महिलाओं के लिए बहुत खास होता है. इस दिन वे अपने पति की लंबी उम्र और सलामती के लिए सज-संवरकर, बिना कुछ खाए-पिए पूरे दिन का व्रत रखती हैं. बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियां भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं, लेकिन बॉलीवुड की कुछ मशहूर अभिनेत्रियां इस व्रत में विश्वास नहीं करतीं और इसे नहीं मानतीं. इसलिए वह करवा चौथ का व्रत भी नहीं रखती हैं. आइए जानते हैं ऐसी कौन-कौन सी अभिनेत्रियां हैं.

ये भी पढ़ें: ये है बाहुबली का असली हीरो, प्रभास और राणा दग्गुबती भी भरते हैं इसके आगे पानी

करीना कपूर  
करीना कपूर, जिन्होंने सैफ अली खान से शादी की है, करवा चौथ का व्रत नहीं रखतीं. साल 2013 में करीना ने कहा था, "प्यार के लिए भूखे रहने का क्या मतलब?" उनके इस बयान से कुछ लोग नाराज हुए थे, जबकि कुछ ने उनकी साफगोई की तारीफ की थी.

सोनम कपूर  
फैशन और स्टाइल के लिए जानी जाने वाली सोनम कपूर ने आनंद आहूजा से शादी की है. वे एक बेटे वायु की मां हैं. सोनम भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखतीं. उन्होंने बताया कि उनके पति आनंद को यह त्योहार पसंद नहीं है. सोनम का मानना है कि प्यार के लिए व्रत रखने की जरूरत नहीं. उनके इस रुख के लिए कुछ लोग उनकी आलोचना भी कर चुके हैं.

ट्विंकल खन्ना  
ट्विंकल खन्ना, जो अक्षय कुमार की पत्नी हैं, भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखतीं. उनका कहना है कि किसी के भूखे रहने से दूसरे की उम्र नहीं बढ़ सकती. हालांकि, वे इस दिन अपने पति के साथ प्यार भरे पल जरूर बिताती हैं.

रत्ना पाठक शाह  
मशहूर अभिनेत्री रत्ना पाठक शाह, जो नसीरुद्दीन शाह की पत्नी हैं, करवा चौथ को अंधविश्वास मानती हैं. उन्होंने इस व्रत की परंपरा पर सवाल उठाए और कहा कि शिक्षित महिलाओं को इसे मानने की जरूरत नहीं. उनके इस बयान के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी आलोचना झेलनी पड़ी.

दीपिका पादुकोण  
बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, जिनकी शादी रणवीर सिंह से हुई है, भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखतीं. उनका कहना है कि प्यार को बनाए रखने के लिए व्रत जरूरी नहीं. वे मानती हैं कि एक-दूसरे का साथ और समर्थन ही प्यार को मजबूत करता है.

हेमा मालिनी  
बॉलीवुड की 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी भी अपने पति धर्मेंद्र के लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रखतीं. उनका मानना है कि पति की लंबी उम्र के लिए सिर्फ व्रत ही काफी नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच और प्रार्थना भी जरूरी हैं. ये अभिनेत्रियां अपने विचारों के लिए जानी जाती हैं और करवा चौथ को लेकर उनकी सोच ने कई बार चर्चा भी बटोरी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Karwa Chauth, Karwa Chauth 2025, Karwa Chauth Fast, Kareena Kapoor, Sonam Kapoor
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com