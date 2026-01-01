करीना कपूर की फैमिली के लिए मुश्किल था साल 2025, बोलीं- हम बहुत रोए

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपने 2025 के मुश्किल साल को लेकर एक पोस्ट शेयर किया, जो कि उनकी पूरी फैमिली के लिए भी टफ था. एक्ट्रेस ने पति सैफ अली कान के साथ पोज देते हुए एक फोटो शेयर की और कैप्शन में लिखा, जैसे ही हम बैठकर इस बात पर सोचते हैं कि हम साल के आखिरी दिन तक पहुंच गए हैं. हम इतनी दूर तक आ गए हैं. 2025 हमारे, हमारे बच्चों और हमारे परिवारों के लिए एक मुश्किल साल रहा है. लेकिन हम सिर ऊंचा करके, हंसते हुए और हिम्मत बनाए रखकर इससे गुजरे.

करीना कपूर ने बताया कैसा था 2025

आगे उन्होंने लिखा, हम बहुत रोए, हमने प्रार्थना की और अब हम यहां हैं. 2025 ने हमें सिखाया कि इंसान का स्वभाव निडर होता है, प्यार सब पर जीत हासिल करता है और बच्चे हमारी सोच से ज्यादा बहादुर होते हैं. हम अपने फैंस, अपने दोस्तों और उन सभी को धन्यवाद करना चाहते हैं, जो हमारे साथ रहे और हमारा साथ देते रहे. और उनसे ऊपर भगवान को. हम 2026 में अपने अंदर एक नई आग, बहुत ज्यादा आभार और पॉजिटिविटी और जो हम सबसे अच्छा करते हैं, उसके लिए कभी न खत्म होने वाले जुनून के साथ कदम रख रहे हैं... फिल्में...जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, चार दी कला. सभी को नया साल मुबारक हो.

सैफ अली खान पर हुआ था हमला

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि करीना कपूर के पति सैफ अली खान पर जनवरी 2025 में उनके घर पर हमला हुआ था. वहीं 10 दिनों तक वह अस्पताल में एडमिट हुए थे. अटैक की बात करें तो पहली बार सैफ अली कान ने ट्विंकल खन्ना और काजोल के टॉक शो टू मच विद काजोल के शो में खुलासा किया कि एक्टर के साथ साथ उनके बेटे जेह और नैनी नाइफ अटैक के पीड़ित थे.

सैफ अली खान ने पहली बार चाकू हादसे पर की बात

उन्होंने शो में कहा, हम सोने के लिए गए थे और करीना भी बाहर थी. हमने फिल्म देखी और बच्चे सोने के लिए चले गए. बहुत देर रात. करीबन सुबह के 2 बजे थे. करीना वापस लौटी और हमने थोड़ी बात की और सो गए. अचानक मेड आई और कहा कि कोई जेह के रुम में घुस आया है और पैसे मांग रहा है. मैं जेह के रुम में अंधेरे में गया और एक आदमी को बेड के पास चाकू लेकर खड़े हुए देखा. उसने जेह और नैनी की तरफ चाकू किया हुआ था. उसने पहले ही जेह के हाथ पर कट लगाया था और नैनी के भी मारा हुआ था.

सैफ अली खान के चाकू हादसे के दिन क्या हुआ था

आगे उन्होंने कहा, मैं आया और उस आदमी को देखा. मैंने सोचा वह मुझसे छोटा है. इसका मतलब वह बड़ा नहीं था और इसीलिए मैं उस पर कूद गया. जेह ने मुझसे बाद में कहा कि यह बहुत बड़ी गलती है और राय दी कि मुझे उसे मुक्का मारना या लात मारनी चाहिए थे. लेकिन मैं कूद गया और लड़ने लगा. उसके पास दो चाकू थे, जिससे वह मुझ पर वार कर रहा था. मैं अपनी ट्रेनिंग याद करने की कोशिश कर रहा था और उसे ब्लॉक कर रहा था और तभी मेरे बैक पर एक झटका लगा और वह बहुत बुरा था. उस समय उसने मुझे हर जगह मारा था. मेरी गर्दन और मेरी बैक. हर तरफ खून था. वहीं खून देन देखने के बाद तैमूर हैरान रह गए.