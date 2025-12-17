विज्ञापन

2026 की पांच सबसे अनोखी जोड़ियां, चौथी वाली पर तो लगा है चार हजार करोड़ का दांव

2026 Most Expensive Pair: साल 2026 में कुछ ऐसी जोड़ियां नजर आने वाली हैं जो स्क्रीन पर पहली बार बनी हैं. लेकिन इन पांच जोड़ियों में चौथी वाली जोड़ी सबसे महंगी है और ये पहली बार स्क्रीन पर नजर भी आएगी.

  • वर्ष 2026 में कई नई ऑन-स्क्रीन जोड़ियां पहली बार बड़े पर्दे पर अपनी केमिस्ट्री से दर्शकों को दिल जीतेंगी
  • मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की जोड़ी रोमांटिक ड्रामा 'दो दीवाने सहर में' में 20 फरवरी को रिलीज होगी
  • कार्तिक आर्यन और श्रीलीला अनुराग बसु की म्यूजिकल फिल्म 'तू मेरी जिंदगी है' में पहली बार साथ नजर आएंगे
2026 Most Expensive Pair: नई ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री देखना दर्शकों के लिए हमेशा एक खास खुशी होती है, और 2025 में कई नई जोड़ियों ने दिल जीत लिया. अब 2026 फिल्म लवर्स के लिए इससे भी बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहा है, जहां कई बिल्कुल नई जोड़ियां पहली बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगी और अपनी केमिस्ट्री से यादगार छाप छोड़ने वाली हैं. रोमांटिक ड्रामा और रोम-कॉम से लेकर थ्रिलर और हॉरर कॉमेडी तक, फिल्ममेकर्स अलग-अलग जॉनर में नए और अनोखे पेयरिंग्स पेश कर रहे हैं. लेकिन एक जो़ड़ी ऐसी भी है जिस पर 4000 करोड़ रुपये दांव पर लगे हैं और ये जोड़ी पहली बार परदे पर एक सात नजर आने जा रही है.

साल 2026 की जोड़ियों में चौथी वाली सबसे महंगी

1. मृणाल ठाकुर–सिद्धांत चतुर्वेदी
2026 की सबसे ज़्यादा इंतजार की जा रही नई जोड़ियों में से एक है मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की जोड़ी, जो रोमांटिक ड्रामा ‘दो दीवाने सहर में' में पहली बार साथ नजर आएगी. फिल्म का निर्देशन रवि उदयवार कर रहे हैं और इसे संजय लीला भंसाली का समर्थन मिला है, जिससे इस जोड़ी को लेकर उत्साह और भी बढ़ गया है. वैलेंटाइन वीक के दौरान 20 फरवरी 2026 को रिलीज होने वाली यह फिल्म प्यार की कहानी को बड़े पर्दे पर नए अंदाज़ में पेश करने के लिए तैयार है.

2. कार्तिक आर्यन और श्रीलीला
कार्तिक आर्यन और श्रीलीला जल्द ही अनुराग बसु की आने वाली रोमांटिक म्यूज़िकल फिल्म ‘तू मेरी ज़िंदगी है' में पहली बार साथ नजर आने वाले हैं. पहले इस फिल्म को आशिकी 3 के नाम से प्लान किया गया था, लेकिन अब इसका टाइटल बदल दिया गया है. मई 2026 में रिलीज़ होने वाली इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है, और इस नई जोड़ी की केमिस्ट्री को बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार भी.

3. राम चरण–जाह्नवी कपूर
राम चरण एक्शन–स्पोर्ट्स ड्रामा ‘पेड्डी' में पहली बार जाह्नवी कपूर के साथ नजर आने वाले हैं. फिल्म का पहला गाना रिलीज होते ही दोनों की केमिस्ट्री की झलक मिल गई है, जिसे दर्शक खूब पसंद कर रहे . । बुची बाबू सना द्वारा लिखी और निर्देशित यह फिल्म 27 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए तैयार है.

4. साल 2026 की सबसे महंगी जोड़ी
नीतेश तिवारी की पैन-इंडिया फिल्म रामायण में रणबीर कपूर और साई पल्लवी पहली बार साथ दिखाई देंगे. रणबीर इस फिल्म में भगवान राम का किरदार निभाएंगे और साई पल्लवी सीता की भूमिका में नजर आएंगी. यह कहानी दो हिस्सों में दिखाई जाएगी, जिसका पहला भाग दिवाली 2026 में सिनेमाघरों में आएगा. फिल्म का बजट लगभद 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

5. इब्राहिम अली खान और श्रीलीला
इब्राहिम अली खान खेल पर आधारित फिल्म 'दिलेर' में श्रीलीला के साथ नजर आने वाले हैं. इस फिल्म का निर्देशन कायोज ईरानी कर रहे हैं. यह नई जोड़ी पहले ही दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर चुकी है, और लोग दोनों को पहली बार एक साथ स्क्रीन पर देखने के लिए काफी उत्साहित हैं.

