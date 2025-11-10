जीतेंद्र का शॉकिंग वीडिया हुआ वायरल, जरीन खान की प्रेयर मीट में बुरी तरह गिरे एक्टर

मुंबई में सोमवार, 10 नवंबर को संजय खान की पत्नी जरीन खान की प्रेयर मीट के दौरान बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जीतेंद्र का बैलेंस बिगड़ गया और वह बुरी तरह से गिर गए. वह 83 साल के हैं और वेन्यू में घुसते समय अचानक जीतेंद्र फिसल पड़े. उनके साथ हुई इस घटना की वीडियो और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. फोटो और वीडियो में साफ दिख रहा है कि वह जमीन पर गिरे, लेकिन पास के लोग तुरंत दौड़े और उन्हें उठाने में मदद की.

खुशकिस्मती से जीतेंद्र को कोई चोट नहीं लगी. वे खुद ही खड़े हो गए और हंसते हुए फोटोग्राफर्स से बात की. लेकिन इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे फैंस परेशान हो उठे. कई लोगों ने पैपराजी पर सवाल उठाए कि ऐसे पर्सनल मोमेंट को शेयर क्यों किया.

यह प्रेयर मीट जरीन खान की याद में रखी गई थी. उनका 7 नवंबर को मुंबई के अपने घर पर कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया था. उनकी उम्र 81 साल थी. लंबी बीमारी से जूझ रही जरीन पूर्व मॉडल और इंटीरियर डिजाइनर थीं. उनका अंतिम संस्कार उसी दिन हुआ, जिसमें बेटे जायद खान ने हिंदू रीति-रिवाज से कंधा दिया. जरीन मूल रूप से पारसी थीं, लेकिन शादी के बाद भी हिंदू परंपरा निभाई.

प्रेयर मीट में बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे. रानी मुखर्जी, हृतिक रोशन, सबा आजाद, आलिया गोनी, जस्मीन भसीन, मलाइका अरोड़ा, जैकी श्रॉफ, हेलेन, नील नितिन मुकेश, ईशा देओल, सलीम खान, फरदीन खान जैसे कलाकार श्रद्धांजलि देने आए. जरीन का निधन बॉलीवुड के लिए बड़ा सदमा है. वे परिवार को जोड़ने वाली कड़ी थीं. संजय और जरीन की 59 साल पुरानी लव स्टोरी मशहूर थी. 1966 में शादी हुई, जो बस स्टॉप पर मिलने से शुरू हुई.

