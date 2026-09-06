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कंगना रनौत की जन्माष्टमी भोग तैयारी में लोगों ने निकाली गलती, एक्ट्रेस बोलीं- खाने पर ध्यान दो

एक्टर और BJP सांसद कंगना रनौत ने उन लोगों को खरी-खोटी सुनाई, जिन्होंने जन्माष्टमी के भोग की तैयारी में गलती बताई थी.

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कंगना रनौत की जन्माष्टमी भोग तैयारी में लोगों ने निकाली गलती, एक्ट्रेस बोलीं- खाने पर ध्यान दो
कंगना रनौत की जन्माष्टमी भोग तैयारी में लोगों ने निकाली गलती
नई दिल्ली:

एक्टर और BJP सांसद कंगना रनौत ने उन लोगों को खरी-खोटी सुनाई, जिन्होंने जन्माष्टमी के भोग की तैयारी में गलती बताई थी. शुक्रवार को, 'क्वीन' एक्ट्रेस ने मनाली स्थित अपने घर पर जन्माष्टमी के त्योहार के लिए खास भोग बनाते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया. X (पहले ट्विटर) के एक यूजर ने कमेंट किया कि कंगना ने भोग पकाने के लिए गैस ही नहीं जलाई थी. यूजर ने यह भी कहा कि जिस बर्तन में वह खाना बना रही थीं, वह पहले से ही काला था.

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इस कमेंट का जवाब देते हुए, 'तनु वेड्स मनु' एक्ट्रेस ने यूजर को करारा जवाब दिया.  "यह हलवा नहीं, भोग है (यह एक अलग डिश है), कई चीजें अलग-अलग तैयार की जाती हैं और फिर इस स्टेज पर सब मिलाया जाता है. सेट होने और फिर टुकड़ों में काटने से पहले. उन्होंने लिखा, जो धरती पर बोझ हैं, उनसे खाना पकाने के हुनर ​​की उम्मीद नहीं की जा सकती. तुम सिर्फ खाने पर ध्यान दो, खाना पकाने की चिंता मत करो." इस बीच, शुक्रवार को कंगना की पोस्ट में उन्होंने बचपन में इसी किचन में त्योहार का भोग बनाने की कुछ प्यारी यादें ताजा कीं.

वीडियो में 'इमरजेंसी' एक्ट्रेस हिंदी में कहती हैं, जय श्री कृष्ण. आज जन्माष्टमी के मौके पर मैं मंडी में अपनी मां के घर पर हूं. यह मंडी का वही किचन है, जहां हम बचपन में भगवान कृष्ण के लिए प्रसाद बनाते थे. आज मैं उनके लिए वही भोग बना रही हूं. आज मेरी भतीजी कादंबरी का जन्मदिन भी है, इसलिए इस मौके पर मैं सभी को जन्माष्टमी की बहुत-बहुत बधाई देती हूं.

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त्योहार के लिए कंगना ने एक सुंदर पारंपरिक ड्रेस पहनी थी, साथ ही छोटी बिंदी और पारंपरिक झुमके भी पहने थे. क्लिप में उन्हें किचन में खड़े होकर एक बड़े पैन में जन्माष्टमी सेलिब्रेशन के लिए भोग चलाते हुए दिखाया गया.

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