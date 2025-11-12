शादी की होनी चाहिए एक्सपायरी डेट और रिन्यूअल ऑप्शन, शादी पर काजोल का बड़ा बयान

अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रहे शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' के लेटेस्ट एपिसोड में इस बार विक्की कौशल और कृति सैनन मेहमान बनकर पहुंचे. शो की शुरुआत हल्के-फुल्के मज़ाक और गेम्स से हुई, लेकिन बातचीत के दौरान माहौल तब और दिलचस्प बन गया जब काजोल ने शादी को लेकर अपनी राय रखी. एक मजेदार सेगमेंट ‘दिस और दैट' में ट्विंकल ने पूछा कि क्या शादी में एक्सपायरी डेट और रिन्यूअल ऑप्शन होना चाहिए? इस पर विक्की, कृति और ट्विंकल ने ना कहा, जबकि काजोल ने हां में सिर हिलाते हुए ग्रीन ज़ोन का रुख किया.

ये भी पढ़ें: पर्सनालिटी ठीक करने के चक्कर में गोविंदा का हुआ बुरा हाल, डिस्चार्ज होते ही एक्टर ने बताया क्यों बिगड़ी तबियत

‘शादी वॉशिंग मशीन नहीं है,' बोली ट्विंकल खन्ना

ट्विंकल ने ठहाका लगाते हुए कहा, 'नहीं, ये शादी है, वॉशिंग मशीन नहीं,' लेकिन काजोल कहां रुकने वाली थीं. अपनी सिग्नेचर मुस्कान के साथ उन्होंने तुरंत जवाब दिया, 'देखो, कौन गारंटी देता है कि हर कोई सही वक्त पर सही इंसान से ही शादी करता है? इसलिए तो रिन्यूअल ऑप्शन होना चाहिए. अगर एक्सपायरी डेट होगी, तो कम से कम हम ज़्यादा देर तक झेलेंगे तो नहीं.' उनके इस जवाब पर स्टूडियो में ठहाके गूंज उठे. तभी कृति सैनन ने मजाकिया अंदाज़ में तंज कसा, 'अगर काजोल इस बात से खुश हैं, तो घर पर तो चांदी ही चांदी है. इस पर खुद काजोल भी अपनी हंसी नहीं रोक पाईं, और ट्विंकल ने कहा, 'अब ये एपिसोड देखने के बाद अजय को भी शायद रिन्यूअल फॉर्म भरना पड़े... जिससे सेट पर सभी हंसी से लोटपोट हो गए.

काजोल बोलीं, पैसे से नहीं खरीदी जा सकती खुशियां

शो में अगला टॉपिक था, क्या पैसा खुशी खरीद सकता है? इस पर ट्विंकल और विक्की ग्रीन ज़ोन में चले गए जबकि काजोल रेड ज़ोन में ही खड़ी रहीं. उन्होंने कहा, 'कितना भी पैसा हो, कभी-कभी पैसा असली खुशी में रुकावट बन जाता है.' काजोल ने यह भी जोड़ा कि पैसे से सुविधा तो मिल सकती है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं. कृति ने भी माना कि पैसा थोड़ी-बहुत खुशी दे सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं.

ट्विंकल का खुलासा और काजोल की मजेदार रिएक्शन

शो का सबसे मनोरंजक पल तब आया जब ट्विंकल ने कहा, 'बेस्ट फ्रेंड्स को एक-दूसरे के एक्स से डेट नहीं करना चाहिए.' फिर उन्होंने काजोल के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कराते हुए कहा, 'हमारा एक एक्स कॉमन है, लेकिन हम नाम नहीं बता सकते.' ये सुनकर काजोल हंस पड़ीं और बोलीं, शट अप. इस मजेदार पल पर सभी जोर-जोर से हंसने लगे. काजोल और ट्विंकल का यह शो अपनी हंसी, खुलापन और फ्रेंडली केमिस्ट्री के लिए दर्शकों के बीच खूब पसंद किया जा रहा है.