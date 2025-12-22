विज्ञापन

'दृश्यम 3' को लेकर बड़ा अपडेट, इस हॉलिडे पर सिनेमाघरों में रहस्य-रोमांच बिखेरेगी अजय देवगन की मूवी

'दृश्यम 3' सिनेमाघरों में कब रिलीज होगी, इसका जवाब आ गया है. 2026 की एक सरकारी छुट्टी के दिन अजय देवगन एक बार फिर अपने परिवार को बचाने के लिए निकलेंगे.

नई दिल्ली:

दृश्यम 3 को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है. दृश्यम सिर्फ एक फिल्म फ्रेंचाइजी नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की पॉप कल्चर बन चुकी है. इसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े ही नहीं, बल्कि ‘फैमिली थ्रिलर' नाम का एक नया जॉनर ही गढ़ दिया. अजय देवगन के किरदार विजय सालगांवकर अब एक आइकॉनिक चरित्र बन चुके हैं, जो हर पिता के लिए एक मिसाल बन गए हैं, एक साधारण इंसान, जो हिंसा के बजाय अपनी बुद्धि, इच्छाशक्ति और परिवार के प्रति प्यार से हर मुश्किल का सामना करता है.

हर साल 2 अक्टूबर को इंटरनेट ‘दृश्यम' के आइकॉनिक सीक्वेंस से भरे मीम्स और चर्चाओं से पट जाता है. लेकिन अब 2 अक्टूबर 2026 एक और ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है, क्योंकि इसी दिन सिनेमाघरों में ‘दृश्यम 3' रिलीज होगी. अजय देवगन एक बार फिर विजय सालगांवकर बनकर लौट रहे हैं.

फिल्म की शूटिंग जोर-शोर से चल रही है. कई शहरों और लोकेशन्स पर बड़े पैमाने पर शेड्यूल चल रहे हैं. इस बार कहानी को और भी भव्य और इंटेंस कैनवास पर तैयार किया जा रहा है. 

ओरिजिनल स्टार कास्ट अजय देवग्न, तब्बू, श्रीया सरन, रजत कपूर और अन्य प्रमुख कलाकार इस बार भी लौट रहे हैं. दृश्यम की क्लासिक टाइमलाइन पर आगे बढ़ती यह कहानी सालगांवकर परिवार के जीवन में एकदम नया और अप्रत्याशित ट्विस्ट लाने का वादा कर रही है. क्या साधारण सालगांवकर परिवार इस बार भी सिस्टम को फिर से मात दे पाएगा? या फिर जिंदगी उन्हें ऐसी चुनौती देगी, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की? इसका जवाब हमें ‘दृश्यम डे' यानी 2 अक्टूबर 2026 को मिलेगा.

स्टार स्टूडियो18 द्वारा प्रस्तुत, पैनोरमा स्टूडियोज की प्रोडक्शन ‘दृश्यम 3' को अभिषेक पाठक ने निर्देशित किया है. लेखन अभिषेक पाठक, आमिल कीयान खान और परवेज शेख ने किया है. निर्माता अलोक जैन, अजीत आंधरे, कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक हैं. फिल्म फैमिली थ्रिलर जॉनर को नई ऊंचाई देने का वादा कर रही है. दृश्यम फ्रेंचाइजी की इस तीसरी कड़ी से दर्शकों को एक बार फिर रोमांच, इमोशन और अनोखी कहानी का तड़का मिलेगा.

