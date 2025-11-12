विज्ञापन

पर्सनालिटी ठीक करने के चक्कर में गोविंदा का हुआ बुरा हाल, डिस्चार्ज होते ही एक्टर ने बताया क्यों बिगड़ी तबीयत

Govinda Health Update: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को बीती रात तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. चक्कर और बेहोशी की शिकायत के बाद उन्हें मुंबई के क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था.

नई दिल्ली:

Govinda Health Update: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के फैंस के लिए राहत भरी खबर है. एक्टर अब पूरी तरह ठीक हैं और अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल गई है. हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद गोविंदा ने खुद हंसते हुए अपना हाल बताया और युवाओं को सीख भी दी. आपको बता दें कि 12 नवंबर की रात गोविंदा को अचानक चक्कर आने और बेहोशी की शिकायत के बाद मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनकी तबीयत को लेकर फैंस में चिंता बढ़ गई थी. लेकिन अब उन्होंने खुद सामने आकर अपनी सेहत का अपडेट दिया है. गोविंदा ने बताया कि उनकी हालत अब बेहतर है और वो आराम कर रहे हैं.

क्या हुआ था गोविंदा को?

गोविंदा देर रात करीब 12 बजे गोविंदा घर पर अचानक बेहोश हो गए थे. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उनकी कई जांचें कीं. शुरुआत में उन्हें इमरजेंसी वार्ड में रखा गया और बाद में रूम में शिफ्ट किया गया. कुछ घंटे डॉक्टरों की निगरानी में रहने के बाद गोविंदा अस्पताल से बाहर आए. उन्होंने खुद बताया कि ज्यादा वर्कआउट और मेहनत के चलते उन्हें चक्कर आए थे. उन्होंने कहा, ‘मैंने हाल ही में अपनी फिटनेस पर काफी ध्यान देना शुरू किया है. ज्यादा मेहनत कर ली, इसलिए शरीर ने थोड़ा जवाब दे दिया. डॉक्टरों ने दवाइयां दी हैं और अब मैं ठीक हूं.'

यंगस्टर्स को दी फिटनेस की सलाह

गोविंदा ने अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में युवाओं को भी मैसेज दिया. उन्होंने कहा कि जो लोग प्राणायाम और योग करते हैं, वो ज्यादा हेल्दी रहते हैं. आज की भागदौड़ में शरीर को आराम देना भी जरूरी है. उन्होंने कहा कि वो खुद अपनी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन पर काम कर रहे हैं. लेकिन यंगेस्टर्स को उन्होंने सलाह दी कि सिर्फ जिम नहीं, योग और प्राणायाम को भी अपने रूटिन में शामिल करें.

गोविंदा के इस पॉजिटिव संदेश और मुस्कुराते चेहरे को देखकर उनके फैंस ने राहत की सांस ली है. सभी उन्हें जल्द ही फिर से स्क्रीन पर देखने की उम्मीद कर रहे हैं.

