छावा और धुरंधर की बॉक्स ऑफिस सक्सेस पर विक्की कौशल का जवाब, बोले- देशभक्ति को फॉर्मूला कहना बेइज्जती

रणवीर सिंह और विक्की कौशल के लिए साल 2025 बड़ा साबित हुए है. जहां विक्की कौशल ने लक्ष्मण उत्तेकर की छावा में छत्रपति संभाजी महाराज के रोल में अपनी परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीता तो वहीं रणवीर सिंह को आदित्य धर की इंडियन स्पाई फिल्म धुरंधर के चलते खूब तारीफें मिल रही है. दोनों ही फिल्में अलग अलग जॉनर की होते हुए नेशनलिस्ट थीम दिखाती है. वहीं बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का आंकड़ा छावा और धुरंधर ने पार कर लिया है. वहीं इस पर जब विक्की कौशल से पूछा गया कि क्या देशभक्ति पर बनी फिल्मों का ट्रेंड सफलता का पक्का फॉर्मूला है, तो विक्की ने अपना रिएक्शन एनडीटीवी को दिया.

उन्होंने कहा, देशभक्ति एक फॉर्मूला नहीं हो सकती और इसे फॉर्मूला कहना इमोशन का अपमान है. देशभक्ति हमारा सच है, जो हम अपनी फिल्मों में, साहित्य और स्पोर्ट्स में दिखाते रहेंगे. इस तरह हम अपने पैरों को दरवाजे पर रख सकते हैं औऱ कह सकते हैं कि हमें अपने देश की विविधता, विरासत और सच्चाई पर गर्व है. मुझे गर्व है कि मैं इस बड़े मोमेंट का हिस्सा बन पाया जहां हम दुनियाभर में भारत का बिना डरे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

बता दें, छावा, शिवाजी सावंत के मशहूर मराठी नॉवेल का अडैप्टेशन है, जिसमें शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के नौ साल के शासन और मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ उनके शानदार मिलिट्री रेजिस्टेंस की कहानी को दर्शाया गया है. विक्की कौशल के अलावा, फिल्म में रश्मिका मंदाना ने महारानी येसुबाई भोंसले और अक्षय खन्ना ने मुगल बादशाह औरंगजेब का रोल निभाया था. जबकि आशुतोष राणा, दिव्या दत्ता, विनीत कुमार सिंह और डायना पेंटी अहम रोल में नजर आए थे.

धुरंधर की बात करें तो रणवीर सिंह ने फिल्म में हमजा का किरदार निभाया है, जो इंडियन अंडरकवर एजेंट है और एक बड़े आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए कराची के ल्यारी अंडरवर्ल्ड में एंट्री करता है. फिल्म में अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और दानिश पंडोर अहम किरदार में नजर आ रहे हैं.