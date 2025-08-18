विज्ञापन

आ गई जुलाई की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट, पांचवीं पायदान वाली फिल्म का नाम सुन रह जाएंगे हैरान

जनवरी से जुलाई 2025 तक भारत में रिलीज हुई फिल्मों ने 7 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया है.

Read Time: 3 mins
Share
आ गई जुलाई की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट, पांचवीं पायदान वाली फिल्म का नाम सुन रह जाएंगे हैरान
जुलाई में रिलीज हुईं इन 10 फिल्मों ने किया बॉक्स ऑफिस पर धमाका
नई दिल्ली:

वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों दो इंडियन फिल्में वॉर 2 और कूली का दबदबा है. दोनों ही फिल्में एक ही दिन 14 अगस्त को रिलीज हुई थी. दोनों ही फिल्में एक-दूजे को कड़ी टक्कर दे रही हैं. वहीं, बीती महीने जुलाई में फिल्म सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा किया था, जो अगस्त में इन दोनों फिल्मों की वजह से कम हो गया. ऑरमैक्स मीडिया की एक रिपोर्ट्स के अनुसार, जुलाई में सैयारा समेत इन 10 बॉलीवुड, साउथ और हॉलीवुड फिल्मों का क्रेज रहा. रिपोर्ट्स में इन फिल्मों की कमाई का आंकड़ा भी सामने आया है. आइए जानते हैं, जुलाई की इन टॉप 10 फिल्मों के बारे में, जिन्होंने 1400 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए.

ये भी पढ़ें: आफताब शिवदासानी की पत्नी की 10 तस्वीरें, लंदन की रहने वाली नीन की खूबसूरती के आगे फेल हैं कई हीरोइनें

जनवरी से जुलाई तक हुई इतनी कमाई

जुलाई 2025 में रिलीज होने वाली फिल्मों ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर कुल 1430 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है. वहीं, जनवरी से जुलाई तक का यह आंकड़ा 7,175 करोड़ रुपये है, जो कि साल 2024 के आंकड़े से 22 फीसदी ज्यादा है. अब कहा जा रहा है कि इस साल डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 12 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार हो सकता है और इसी के साथ साल 2023 की कमाई (12,226 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड टूट सकता है. जुलाई की सबसे कमाऊ फिल्म सैयारा है और दूसरे स्थान पर माइथोलॉजी फिल्म महावतार नरसिम्हा है, जिसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 259 करोड़ रुपये कमाए हैं. जुलाई में डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर हुई 1430 करोड़ रुपये की कमाई में 45 फीसदी हिस्सा सैयारा और महावतार नरसिम्हा का ही है.

जुलाई में टॉप 10 कमाऊ फिल्में फिल्में (घरेलू बॉक्स ऑफिस)

सैयारा- 392 करोड़ रुपये
महावतार नरसिम्हा- 259 करोड़ रुपये
जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ- 125 करोड़ रुपये
हरी हरा वीरा मल्लू - 102 करोड़ रुपये
सू फ्रॉम सो- 85 करोड़ रुपये
थलाइवन थलाइवा- 72 करोड़ रुपये
किंगडम- 65 करोड़ रुपये
मेट्रो... इन दिनों- 62 करोड़ रुपये
सुपरमैन- 61 करोड़ रुपये
द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स - 43 करोड़ रुपये

हिंदी भाषा की कमाई का शेयर ज्यादा

सैयारा घरेलू बॉक्स ऑफिस पर साल की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म है, जो विक्की कौशल की छावा से पीछे है. वहीं, हॉलीवुड का भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बराबर दबदबा रहा है, क्योंकि टॉप 10 लिस्ट में तीन फिल्में जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ, सुपरमैन और द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स शामिल हैं. जनवरी से जुलाई 2025 तक रिलीज हुई देसी-विदेशी फिल्मों में भाषा के आधार पर कमाई देखें तो इसमें 40 फीसदी हिंदी, 19 फीसदी तेलुगू, 15 फीसदी तमिल, 12 फीसदी हॉलीवुड, 8 फीसदी मलयालम और 6 फीसदी अन्य भाषाओं का योगदान है.



 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Saiyaara, Mahavatar Narsimha, Jurassic World Rebirth, Hari Hara Veera Mallu, Su From So
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com