Jolly LLB 3 Star Cast Fees: जज से महंगे है 'जॉली एलएलबी 3' के वकील, मेरठ के जॉली पर भारी पड़ा कनपुरिया जॉली

बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म जॉली एलएलबी 3,19 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में पहली बार दोनों 'Jolly' यानी कि अक्षय कुमार और अरशद वारसी आमने सामने होंगे. कोर्टरूम ड्रामा से भरपूर इस फिल्म के ट्रेलर ने पहले ही दर्शकों के बीच काफी हलचल मचा दी है. माना जा रहा है कि अक्षय कुमार और अरशद वारसी जैसे सितारे एक साथ आएंगे तो एंटरटेनमेंट का डोज भी डबल हो जाएगा. बता दें कि फिल्म को डायरेक्ट किया है सुभाष कपूर ने, जो पहले दो पार्ट्स के भी निर्देशक रह चुके हैं. इस बार फिल्म की कहानी एक किसान और पॉलिटिशियन के जमीन विवाद के केस पर बेस्ड है, जिसमें दोनों जॉली अपने अपने तरीके से कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं. दो बड़े सितारों को एक साथ देखकर उनके फैन्स ये जरूर जानना चाहते हैं कि किस सितारे ने कितनी फीस ली होगी.

किसे कितनी फीस मिली?

एक रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय कुमार इस फिल्म के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर हैं. उन्हें 70 करोड़ रु. की भारी भरकम फीस मिली है. वहीं, अरशद वारसी जिन्होंने पहले पार्ट में लीड रोल निभाया था, उन्हें 4 करोड़ रु. मिले हैं.

कोर्टरूम ड्रामा के सबसे चहेते जज सौरभ शुक्ला, जो इस बार भी अपने रोल में वापसी कर रहे हैं, उन्हें 70 लाख रु. की फीस दी गई है. फिल्म में अक्षय कुमार की पत्नी का किरदार निभा रहीं हुमा कुरैशी को 2 करोड़ रु. मिले हैं, जबकि अरशद वारसी की पत्नी का रोल कर रहीं अमृता राव को 1 करोड़ रु. की फीस मिली है.

फैंस की उम्मीदें

जॉली एलएलबी 3 को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज है, खासकर क्योंकि पहली बार दोनों जॉली आमने सामने होंगे. फिल्म में ह्यूमर, कोर्टरूम ड्रामा और एक गंभीर सामाजिक मुद्दे को दिलचस्प अंदाज में दिखाया गया है.अब देखना होगा कि ये तीसरी किस्त बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाती है. ये भी देखना दिलचस्प होगा कि दोनों में से कौन सा जॉली दर्शकों को ज्यादा पसंद आता है.