धुरंधर की सक्सेस सिर चढ़ी! दृश्यम 3 प्रोड्यूसर ने अक्षय खन्ना को बताया टॉक्सिक, बोले- अकेले 50 करोड़ भी कमाना मुश्किल

अक्षय खन्ना इन दिनों फिल्म ‘धुरंधर' में अपने किरदार रहमान डकैत को लेकर खूब तारीफ बटोर रहे हैं. हालांकि, इसी बीच उनसे जुड़ी एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. अक्षय खन्ना अब अजय देवगन स्टारर ‘दृश्यम 3' का हिस्सा नहीं हैं. फिल्म के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने अभिनेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्हें लीगल नोटिस भी भेजा है. कुमार मंगत पाठक ने बताया कि अक्षय खन्ना ने शूटिंग शुरू होने से सिर्फ 10 दिन पहले फिल्म छोड़ दी, जिससे प्रोडक्शन को भारी नुकसान हुआ. उन्होंने कहा, “मैंने उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया है. उनके व्यवहार की वजह से मुझे नुकसान हुआ है.”

प्रोड्यूसर ने साफ कहा कि ‘धुरंधर' की सफलता अक्षय खन्ना के सिर चढ़ गई है. उन्होंने दावा किया कि यह फिल्म असल में रणवीर सिंह की है और अक्षय खन्ना इसका क्रेडिट अकेले नहीं ले सकते. कुमार मंगत ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने अक्षय के साथ पहले ‘सेक्शन 375' में काम किया था, तब भी उनका रवैया ठीक नहीं था. उन्होंने कहा कि सेट पर अक्षय की एनर्जी 'टॉक्सिक' रहती है और वह अनप्रोफेशनल हैं.

प्रोड्यूसर ने यहां तक कह दिया कि अगर अक्षय खन्ना कोई सोलो फिल्म करते हैं, तो वह भारत में 50 करोड़ रुपये भी नहीं कमा पाएगी. उन्होंने कहा कि दृश्यम फ्रेंचाइजी अजय देवगन की वजह से चलती है, न कि किसी और कलाकार के कारण.

‘दृश्यम 3' को लेकर विवाद की एक बड़ी वजह यह भी रही कि अक्षय खन्ना फिल्म में विग पहनना चाहते थे, जिसे डायरेक्टर और टीम ने कहानी और कंटिन्यूटी के लिहाज से सही नहीं माना. इसके बाद अक्षय ने अचानक फिल्म छोड़ने का फैसला कर लिया. अब ‘दृश्यम 3' में अक्षय खन्ना की जगह जयदीप अहलावत को कास्ट किया गया है. कुमार मंगत ने कहा कि उन्हें अक्षय से बेहतर अभिनेता और बेहतर इंसान मिल गया है.