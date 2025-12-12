50 साल पहले शोले ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया था गदर, जय-वीरू की जोड़ी ने कमाए थे इतने करोड़, मेकर्स भी हो गए थे हैरान

Sholay Box Office Collection: साल 1975 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फिल्म शोले भारतीय फिल्म इतिहास की उन फिल्मों में से एक है, जिसका जादू आज भी कम नहीं हुआ है. 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई यह फिल्म शुरुआत में भले ही धीमी चली हो, लेकिन धीरे धीरे इसने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान मचाया कि आज तक उसका रिकॉर्ड याद किया जाता है. इस फिल्म को रिलीज हुए पचास साल पूरे हो चुके हैं. इस मौके पर फिल्म को ऑरिजनल क्लाइमेक्स के साथ री रिलीज करने की तैयारी है. आप नई एंडिंग के साथ ये फिल्म देखें उससे पहले जानते हैं कि फिल्म पचास साल पहले किस बजट में बनी थी और कितनी की थी कमाई.

शोले का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

शोले की रिलीज शुरुआत में उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. पहले हफ्ते में फिल्म का कलेक्शन बस ठीक ठाक था. लेकिन जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ बढ़ा, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए. Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने भारत में 30-35 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया. जो कि उस दौर में किसी भी फिल्म के लिए मुश्किल या नामुमकिन माना जाता था. ओवरसीज में भी फिल्म ने करीब 15 करोड़ रुपये कमाए और कुल मिलाकर शोले का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस लगभग 50 करोड़ के आसपास रहा.

फिल्म का नेट कलेक्शन लगभग 15.50 करोड़ था. हफ्ते के अनुसार कमाई की बात करें तो

* पहले हफ्ते में फिल्म ने 0.69 करोड़ कमाए,

* दूसरे हफ्ते में 0.80 करोड़,

* तीसरे हफ्ते में 0.87 करोड़,

* चौथे से आठवें हफ्ते तक 0.63 से 0.79 करोड़ के बीच कमाई रही.

नौवें हफ्ते में फिल्म ने 0.59 करोड़ कमाए और दसवें हफ्ते के बाद के कलेक्शन मिलाकर फिल्म ने करीब 9 करोड़ की अतिरिक्त कमाई की.

स्टार कास्ट और कहानी

फिल्म को रमेश सिप्पी ने डायरेक्ट किया और जी. पी. सिप्पी ने प्रोड्यूस किया था. अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जय-वीरू वाली जोड़ी दर्शकों की फेवरेट बन गई थी. हेमा मालिनी, जया बच्चन, संजीव कुमार और अमजद खान जैसे कलाकारों ने अपनी दमदार एक्टिंग से फिल्म को यादगार बनाया. गब्बर सिंह का किरदार तो आज भी सिनेमा के सबसे आइकॉनिक विलेन में गिना जाता है. प्यार, दोस्ती और बदले की कहानी पर बनी शोले के डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर हैं.