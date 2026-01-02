धुरंधर के बारे में सुन अक्षय खन्ना ने कास्टिंग डायरेक्टर को था डांटा, कहा- पागल हो गया है क्या

धुरंधर में अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह, संजय दत्त, राकेश बेदी और अर्जुन रामपाल जैसे सितारे अहम किरदार में हैं. जबकि सौम्या टंडन और गौरव गेरा जैसे टीवी सितारे भी सपोर्टिंग रोल में नजर आ रहे हैं. यह सभी रणवीर सिंह की पॉवरफुल परफॉर्मेंस के बीच अपनी छाप छोड़ने में कामयाब साबित हुए. लेकिन बात अगर अक्षय खन्ना की हो रही है तो वह रहमान डकैत के किरदार में हमजा पर भी भारी पड़ते हुए नजर आए हैं. लेकिन धुरंधर के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने हाल ही में फिल्म की कास्टिंग प्रोसेस के बारे में बताया और खुलासा किया कि कैसे उन्होंने रहमान डकैत के रोल के लिए उन्होंने अक्षय खन्ना को मनाया.

धुरंधर की कास्टिंग पर दिया गया ध्यान

इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में मुकेश छाबड़ा ने बताया कि रणवीर सिंह पहले से ही फिल्म में थे. हालांकि इसने फिल्म में अन्य सितारों को लाना मुश्किल कर दिया क्योंकि पहले से ही फिल्म में एक बड़ा स्टार था. ऐसे मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री काम करती है. उन्होंने कहा, यह मायने नहीं रखता था कि दानिश पंडोर, राकेश बेदी, अक्षय खन्ना या आर माधवन हो. यहां तक ​​कि सबसे छोटे कास्टिंग आइडिया पर भी बहुत ध्यान से काम किया गया.”

अक्षय खन्ना को लेने की बात पर है ऐसा था आदित्य धर का रिएक्शन

आगे मुकेश छाब़डा ने खुलासा किया कि उनका फिल्म की कास्टिंग को लेकर बड़े आइडिया थे, जिसे सुनकर डायरेक्टर आदित्य धर भी सोचने पर मजबूर हो गए कि वह क्रेजी हैं. मेकर्स को पहले भरोसा नहीं हुआ कि अक्षय खन्ना फिल्म के लिए तैयार होंगे क्योंकि वह बहुत सेलेक्टिव थे अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर. मैंने कहा, अक्षय पाजी करेंगे. और तब हम सभी तैयार हो गए. फिल्म प्रपोज करने पर अक्षय खन्ना के रिएक्शन पर मुकेश छाबड़ा ने कहा, मैं सच कहूं तो मैंने छावा उस वक्त तक नहीं देखी थी. लेकिन मैंने उन्हें कॉल किया. उन्होंने पहले मुझे डांटा और कहा, पागल हो गया है क्या. मैंने कहा एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए.

अक्षय खन्ना ने मुकेश छाबड़ा को लगाई थी डांट

इसके बाद मुकेश छाबड़ा की कोशिशों के बाद अक्षय खन्ना आखिरकार उनसे और डायरेक्टर आदित्य धर से मिलने के लिए तैयार हुए. वह खुद कार चलाकर ऑफिस पहुंचे थे. मैंने उनसे ऑफिस आने के लिए कहा था. उन्होंने कहा, मैं तो यहां रहता ही नहीं हूं. बोल कहां आना है. वहीं अक्षय खन्ना के फिल्म के लिए तैयार होने पर मुकेश छाबड़ा ने कहा, वह आए और चार घंटे तक बैठे और शांति से सुना. वह स्मोक कर रहे थे. जब हमने खत्म किया तो उन्होंने कहा, यह बहुत अच्छा है. वेलडन यार बड़ा मजा आएगा. अच्छे रिस्पॉन्स के बावजूद मेकर्स कुछ दिनों तक फिल्म को लेकर असमंजस में थे. लेकिन अक्षय ने कॉल किया और फिल्म का हिस्सा बनने को लेकर कंफर्म किया. उन्होंने कॉल किया और कहा, चलो करते हैं भाई.