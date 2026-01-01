'इक्कीस' के अलावा 2026 में रिलीज होंगी ये 5 देशभक्ति वाली फिल्में, 19 मार्च को तो रिलीज होगी सबसे धांसू फिल्म

नया साल बॉलीवुड के साथ ही देश के लिए भी बेहद खास है. नववर्ष की शुरुआत देशभक्ति फिल्म 'इक्कीस' की रिलीज के साथ हुई. यह सिलसिला पूरे साल जारी रहेगा, जहां कई बहुप्रतीक्षित फिल्में राष्ट्रगौरव और वीरता की कहानियां लेकर आएंगी. इनमें वॉर ड्रामा, बायोपिक और ऐतिहासिक कहानियों से भरी फिल्में शामिल हैं, जो भारतीय सैनिकों की बहादुरी और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की गाथा को बड़े पर्दे पर उतारेंगी. सबसे पहले बात करते हैं फिल्म 'इक्कीस' की, जो 1 जनवरी को रिलीज हुई. यह फिल्म श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी है. अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं, जो लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का किरदार निभा रहे हैं.

ये भी पढ़े: कनाडा में फायरिंग की घटना के बाद भी नहीं रुके कपिल शर्मा, अब इस देश में खेला रेस्टोरेंट 'कैप्स कैफे'

फिल्म में दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र उनके पिता की भूमिका में हैं, जबकि जयदीप अहलावत भी महत्वपूर्ण रोल में हैं. यह फिल्म साल 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है. कहानी सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की वीरता को दिखाती है, जिन्होंने मात्र 21 साल की उम्र में दुश्मन के कई टैंक नष्ट कर देश के लिए बलिदान दिया. फिल्म के साथ सिमर भाटिया ने भी डेब्यू किया है.

जनवरी का महीना देशभक्ति की थीम पर और हाई होने वाला है, क्योंकि 23 जनवरी को 'बॉर्डर 2' रिलीज होगी. यह साल 1997 की सुपरहिट फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है, जिसका निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. सनी देओल मुख्य भूमिका में वापसी कर रहे हैं, साथ में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे स्टार्स हैं. फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, जहां भारतीय सैनिकों ने लोंगेवाला की लड़ाई में अद्भुत वीरता दिखाई.

'धुरंधर' के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अब बारी है 'धुरंधर 2' की. आदित्य धर की फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है. साल 2025 की सुपरहिट स्पाई थ्रिलर 'धुरंधर' के सीक्वल में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं, साथ में संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अन्य एक्टर्स हैं. पहली फिल्म की सफलता के बाद यह पार्ट रिवेंज की कहानी आगे बढ़ाएगा, जहां जासूसी, एक्शन और देशभक्ति का मिश्रण होगा. फिल्म की शूटिंग पहले ही पूरी हो चुकी है.

सलमान खान की फिल्म का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए खुशखबरी है. उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' 17 अप्रैल को रिलीज होगी. अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी फिल्म में सलमान खान के साथ में चित्रांगदा सिंह हैं. यह फिल्म साल 2020 की गलवान घाटी की वास्तविक घटना पर आधारित है, जहां भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना के खिलाफ बहादुरी से मुकाबला किया. कर्नल बी. संतोष बाबू की वीरता को केंद्र में रखकर फिल्म सैनिकों के बलिदान को सलाम करती है.

इसी महीने 'अल्फा' के भी रिलीज होने की संभावना है. शिव रवैल के निर्देशन में बनी यह फिल्म यश राज की स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है. फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ मुख्य भूमिकाओं में हैं, उनके साथ बॉबी देओल और अनिल कपूर भी अहम भूमिकाओं में हैं. दो महिला एजेंट्स के थ्रिलिंग मिशन्स पर आधारित यह फिल्म एक्शन से भरपूर है. अगस्त में प्रभास की फिल्म 'फौजी' रिलीज होगी. फिल्म 15 अगस्त के आसपास रिलीज हो सकती है. हनु राघवपुडी की यह फिल्म स्वतंत्रता से पहले की पृष्ठभूमि पर बनी पीरियड ड्रामा है, जो सैनिकों की कहानी को पर्दे पर उतारेगी.

