धुरंधर के बाद अब साउथ में खौफ फैलाएंगे अक्षय खन्ना! नई फिल्म की शूटिंग में हुए बिजी, सामने आई पहली तस्वीर

अक्षय खन्ना, जो धुरंधर में रहमान डकैत का किरदार निभाकर चर्चा बटोर चुके हैं. उन्होंने दृश्यम 3 से एग्जिट कर दी है, जिसके बाद कॉन्ट्रोवर्सी उनके ईर्द गिर्द छाई हुई है. लेकिन इन सबके बीच उन्होंने खबरों पर ध्यान ना देकर अपकमिंग तेलुगू डेब्यू फिल्म की शूटिंग में बिजी होने का फैसला किया है. दरअसल, डायरेक्टर पूजा कोल्लरू ने हाल ही में अक्षय खन्ना के साथ महाकाली फिल्म के सेट से एक सेल्फी शेयर की, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

महाकाली के सेट से पूजा कोल्लरू ने शेयर की अक्षय खन्ना की फोटो

अक्षय खन्ना इन दिनों अपनी लेटेस्ट फिल्म धुरंधर की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, जिसमें उन्होंने रहमान डकैत का किरदार निभाया था. वहीं इसी बीच एक्टर की मुस्कुराते हुए एक फोटो ने फैंस का ध्यान खींचा है. फोटो में वह अपनी ट्रेडमार्क स्माइल के साथ महाकाली फिल्म की डायरेक्टर पूजा कोल्लरू के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. पूजा द्वारा ढेर सारी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की गईं, जिसमें अक्षय खन्ना संग सेल्फी भी शामिल है. इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा गया, "शुक्रिया 2025! आपने मुझे मेरी सीमाओं से आगे बढ़ाया और मुझसे मेरा इंट्रो करवाया!" जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली फिल्म महाकाली है, जिसमें भूमि शेट्टी महा के लीड रोल में नजर आने वाली हैं.

धुरंधर के बारे में

जियो स्टूडियोज द्वारा शेयर किए आंकड़ों के मुताबिक धुरंधर ने 27 दिनों में सिनेमाघरों में 766.90 करोड़ की कमाई भारत में कर ली है. फिल्म ने पहले हफ्ते में 218 करोड़ की ओपनिंग की थी. इसके बाद दूसरे हफ्ते 261.5 करोड़ की कमाई फिल्म ने की. वहीं तीसरे हफ्ते 189.3 करोड़ का कलेक्शन फिल्म कर पाई.

नए साल पर धुरंधर की कमाई

धुरंधर के नए साल 2026 पर 28वें दिन की कमाई की बात करें तो बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, 15.75 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने हासिल किया है. गौरतलब है कि 1 जनवरी 2026 को फिल्म तीन नए बदलाव के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई है.

दृश्यम 3 से बाहर हुए अक्षय खन्ना

खबरों के अनुसार, धुरंधर में हासिल हुई पॉपुलैरिटी के बाद दृश्यम 3 के लिए अक्षय खन्ना ने अपनी फीस बढ़ा दी है, जिसके चलते मेकर्स ने उन्हें ना सिर्फ फिल्म से बाहर किया है. बल्कि उन्हें लीगल नोटिस भेजने का भी फैसला किया. इतना ही नहीं उनकी जगह दृश्यम 3 में जयदीप अहलावत को रिप्लेस कर दिया गया है, जिसकी जानकारी खुद फिल्म के प्रोड्यूसर कुमार मंदत ने दी थी.