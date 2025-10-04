79 साल की एक्ट्रेस का 39 साल का बॉयफ्रेंड: पहली नजर में प्यार, उम्र का फासला भी नहीं बना दीवार

मिर्जा गालिब का मशहूर शेर, 'इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश 'गालिब', कि लगाए न लगे और बुझाए न बने', ये बात हॉलीवुड के इस कपल पर एकदम सटीक बैठती है. हॉलीवुड की आइकॉनिक सिंगर और एक्ट्रेस शेर, जो 79 साल की हो चुकी हैं, पिछले कुछ समय से अपने 39 साल के म्यूजिक प्रोड्यूसर बॉयफ्रेंड अलेक्जेंडर एडवर्ड्स के साथ सुर्खियों में हैं. 40 साल के उम्र के फर्क के बावजूद यह जोड़ी प्यार की मिसाल बन गई है. कुछ समय पहले शेर ने कहा था कि “लव मैथ नहीं जानता.” उनके और अलेक्जेंडर के रिश्ते को देखते हुए ये बात एकदम सटीक भी बैठती है. शेर और अलेक्जेंडर की मुलाकात 2022 में पेरिस फैशन वीक के दौरान हुई थी.

जब अलेक्जेंडर शेर से मिले तो उनकी उम्र 36 साल थी. यह रिश्ता शुरू से ही उतार-चढ़ाव भरा रहा. नवंबर 2022 में लॉस एंजिल्स में डिनर डेट के दौरान दोनों को हाथ पकड़े देखा गया, जिससे अफेयर की पुष्टि हुई. शेर ने ‘द केली क्लार्कसन शो' पर कहा, “कागज पर यह हास्यास्पद लगता है, लेकिन असल जिंदगी में हम शानदार तरीके से घुलमिल जाते हैं. वह शानदार हैं.” मई 2023 में ब्रेकअप की खबरें आईं, लेकिन जनवरी 2024 में शेर ने सोशल मीडिया पर अलेक्जेंडर के साथ रोमांटिक फोटो शेयर कर रिश्ते को फिर से जोड़ा. उन्होंने कैप्शन दिया, “लव इज लव.”

अलेक्जेंडर का पास्ट भी चर्चा में रहा. वह 2018 से 2021 तक मॉडल एम्बर रोज के साथ थे, जिनके साथ उनका 5 साल का बेटा स्लैश इलेक्ट्रिक अलेक्जेंडर है. ब्रेकअप के बाद एम्बर ने अलेक्जेंडर पर धोखा देने का आरोप लगाया, लेकिन शेर ने इसे इग्नोर किया. हाल ही में रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम इंडक्शन में शेर ने अलेक्जेंडर और स्लैश के साथ पोज किया. मार्च 2024 में शेर ने बताया था कि अलेक्जेंडर ने उन्हें दो नए एल्बम के लिए गाने दिए हैं.

शेर और अलेक्जेंडर की यह जोड़ी साबित करती है कि प्यार उम्र, जाति या पास्ट से परे होता है. 79 की उम्र में शेर की एनर्जी और अलेक्जेंडर की क्रिएटिविटी का मेल हॉलीवुड को नई प्रेरणा दे रहा है. फैंस कहते हैं, “शेर हमेशा रूढियों को तोड़ती हैं.” क्या यह रिश्ता शादी तक पहुंचेगा? यह तो वक्त ही बताएगा.