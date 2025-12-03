विज्ञापन

2025 का पॉपुलर एक्टर बना 27 साल का ये हीरो, आमिर खान को छोड़ा पीछे, देखें IMDB की मॉस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट

ये साल यानी कि साल 2025 किस सितारे के नाम रहा. टॉप 10 की लिस्ट में क्या किसी नए सितारे ने बाजी मारी है या फिर कोई पुराना नाम ही दोबारा जगमगा रहा है. साल गुजरते गुजरते शायद आप भी इस सवाल का जवाब जरूर जानना चाहेंगे.

Read Time: 3 mins
Share
2025 का पॉपुलर एक्टर बना 27 साल का ये हीरो, आमिर खान को छोड़ा पीछे, देखें IMDB की मॉस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट
2025 पॉपुलर एक्टर बना 27 साल का ये एक्टर, आमिर खान को छोड़ा पीछे
नई दिल्ली:

ये साल यानी कि साल 2025 किस सितारे के नाम रहा. टॉप 10 की लिस्ट में क्या किसी नए सितारे ने बाजी मारी है या फिर कोई पुराना नाम ही दोबारा जगमगा रहा है. साल गुजरते गुजरते शायद आप भी इस सवाल का जवाब जरूर जानना चाहेंगे. तो, बता दें कि आईएमडीबी ने इस साल के टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर इंडियन स्टार्स की नई लिस्ट जारी कर दी है. ये रैंकिंग आईएमडीबी के वीकली चार्ट पर बेस्ड होती है, जहां दुनिया भर के 250 मिलियन से अधिक दर्शकों के पेज व्यूज गिने जाते हैं. ऐसे में ये लिस्ट साफ बताती है कि दर्शक किसे सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इस साल टॉप टैन में नए टैलेंट की धमक भी दिखी और पुराने सितारों का भरोसा भी कायम रहा. अहान पांडे से लेकर ऋषभ शेट्टी तक, हर नाम ने अपनी पॉपुलैरिटी का अलग रंग दिखाया है.

ये भी पढ़ें; धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के पापा की जब भी होती थी मुलाकात, यूं करते थे ताकत की आजमाईश

नई पीढ़ी का जलवा और बदलता स्टारडम

1. अहान पांडे - इस साल सबसे बड़ा सरप्राइज है. अहान ने सीधे नंबर 1 पर जगह बनाकर पूरी इंडस्ट्री को हैरान कर दिया. उनकी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ी है और उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर भी एक्साइटमेंट हाई है.

2. अनीत पड्डा - लिमिटेड लेकिन दमदार प्रोजेक्ट्स की वजह से दर्शकों का भरोसा जीता और टॉप 3 को पछाड़ते हुए तेजी से नंबर 2 पर पहुंचीं.

3. आमिर खान - मिस्टर परफेक्शनिस्ट भले स्क्रीन पर कम दिखाई देते हों लेकिन उनकी क्रेज अब भी टॉप लेवल पर है. रिटर्न प्रोजेक्ट की चर्चा ने उन्हें फिर सुर्खियों में ला दिया.

4. ईशान खट्टर - सेलेक्टिव फिल्मों और वेब प्रोजेक्ट्स से लगातार चर्चा में, इसलिए इस साल लिस्ट में मजबूत जगह बनाते हुए No.4 पर.

5. लक्ष्य - अपनी नई रिलीज और फ्रेश स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से खूब लाइमलाइट बटोरी और टॉप 5 में जगह पक्की की.

महिला सितारों की दमदार मौजूदगी

6. रश्मिका मंदाना- पैन-इंडिया फिल्मों की लगातार सफलता और मजबूत फैन बेस ने उन्हें टॉप 10 में मजबूती से बनाए रखा.

7. कल्याणी प्रियदर्शन - साउथ की एक के बाद एक हिट फिल्मों की वजह से उनकी पहचान तेजी से बढ़ी और फैनबेस दोगुना हुआ.

8. तृप्ति डिमरी - अपनी बोल्ड स्क्रीन प्रेजेंस और शानदार एक्टिंग के दम पर देश की सबसे चर्चित यंग एक्ट्रेस में शामिल.

9. रुक्मिणी वसंत - दमदार परफॉर्मेंस ने उन्हें अचानक से लाइमलाइट में ला खड़ा किया और दर्शकों का ध्यान पूरी तरह खींचा.

10. ऋषभ शेट्टी – कंटेंट ड्रिवन फिल्मों और मजबूत फैन सपोर्ट ने फिर साबित कर दिया कि असली स्टारडम सिर्फ ग्लैमर नहीं, टैलेंट से आता है

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
IMDb, IMDb Top 10 Popular Actors, IMDb Top 10 Popular Actors List, Ahaan Panday, Aneet Padda
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com