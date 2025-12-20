विज्ञापन

खुद का परिवार खा गई लड़की, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है ये फिल्म, देख लेंगे तो नहीं होगी अकेले सोने की हिम्मत

अगर आप सिर्फ हॉरर (पसीना छुड़ा देने वाली) फिल्मों के शौकीन हैं, तो हम आपको बताने जा रहे हैं उस फिल्म के बारे में जो, आपको हफ्तेभर तक अकेले में डरने पर मजबूर करती रहेगी.

Read Time: 3 mins
Share
खुद का परिवार खा गई लड़की, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है ये फिल्म, देख लेंगे तो नहीं होगी अकेले सोने की हिम्मत
यूट्यूब पर है 'द बुक: सिज्जीन एंड इल्लियों'.
नई दिल्ली:

बीते कुछ सालों में हॉरर फिल्मों का प्लॉट बदल गया है. इसमें हॉरर के साथ अब ज्यादातर कॉमेडी का तड़का लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से दर्शक थिएटर्स से डरते हुए नहीं बल्कि हंसते हुए बाहर आ रहे हैं. आज के दौर में तकरीबन हर हॉरर फिल्म में हल्की फुल्की कॉमेडी देखने को मिल रही है. दर्शक भी हॉरर-कॉमेडी कॉम्बिनेशन वाली फिल्मों को खुलकर एन्जॉय कर रहे हैं. अब सिनेमा में गला सुखा देने वाली फुल फ्लेज हॉरर फिल्में नहीं बन रही है. अगर आप सिर्फ हॉरर (पसीना छुड़ा देने वाली) फिल्मों के शौकीन हैं, तो हम आपको बताने जा रहे हैं उस फिल्म के बारे में जो, आपको हफ्तेभर तक अकेले में डरने पर मजबूर करती रहेगी.

'चुड़ैल' परिवार को भी नहीं छोड़ा

जिस हॉरर फिल्म की हम बात कर रहे हैं, यह इंडोनेशिया सिनेमा की फिल्म है. इसमें एक लड़की पर ऐसा भूत सवार होता है कि वह अपनी पूरी फैमिली को काले जादू और डर के साए में झोंक देती है. फिल्म की कहानी ना सिर्फ डरावनी है, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करने वाली है कि कोई भी शख्स अपने परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकता है. हद्रा डेंग रातू इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और फिल्म का नाम है 'द बुक: सिज्जीन एंड इल्लियों'. फिल्म का एक-एक किरदार देखने वाले का पसीना छुड़ा देगा. फिल्म की लीड किरदार एक महिला है, जो फैमिली के नजरअंदाज करने पर ऐसी 'चुड़ैल' बन जाती है कि उसे अपने और पराए में कोई फर्क ही नजर नहीं आता है. जब-जब उसका किरदार निगेटिव होता है, फिल्म अपने डार्क मोड में रहती है.

कहां देख सकते हैं ये फिल्म?

रिपोर्ट्स की मानें तो यह एक लो बजट फिल्म है, जिसे बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का खूब प्यार मिला था. फिल्म में ना सिर्फ डरावने सीन है, बल्कि ऐसे भी दृश्य देखने को मिले हैं, जिन्हें देखने के बाद आप यकीनन अपनी आंखों पर हाथ रख लेंगे. यह फिल्म इतनी आकर्षक है कि इसे आईएमडीबी ने 10 में से 6.5 रेटिंग दी है. इस इंडोनेशियन फिल्म को खास प्लेटफॉर्म पर ही स्ट्रीम किया गया है. मौजूदा साल में ही रिलीज हुई इस फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर यह इंग्लिश सबटाइटल के साथ उपलब्ध है. यह यूट्यूब पर इंडोनेशियाई भाषा में अपलोड है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
The Book Of Sijjin And Illiyyin, The Book Of Sijjin And Illiyyin Imdb Rating, Indonesian Horror Movie, 2025 Horror Films, The Book Of Sijjin And Illiyyin Cast
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com