विज्ञापन

अहान पांडे ने एनडीटीवी अवॉर्ड के साथ शेयर की तस्वीरें, लेकिन लाइमलाइट ले गया सैयारा की अनीत पड्डा का कमेंट

अहान पांडे ने इंडियन ऑफ द ईयर 2025 में डेब्यूटांट एक्टर का अवॉर्ड मिलने की तस्वीरें शेयर की हैं, जिस पर अनीत पड्डा का रिएक्शन वायरल हो रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
अहान पांडे ने एनडीटीवी अवॉर्ड के साथ शेयर की तस्वीरें, लेकिन लाइमलाइट ले गया सैयारा की अनीत पड्डा का कमेंट
डेब्यूटांट ऑफ द ईयर का अवॉर्ड सैयारा एक्टर अहान पांडे

शुक्रवार को दिल्ली में हुए NDTV इंडियन ऑफ द ईयर 2025 में सैयारा के लिए एक्टर अहान पांडे को 'डेब्यटांट एक्टर ऑफ द ईयर' के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. जैसा कि आप जानते हैं कि 2025 में रिलीज हुई मोहित सूरी की सैयारा से अहान पांडे ने डेब्यू किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ पार की कमाई हासिल की थी. वहीं इसके बाद यह उनका पहला अवॉर्ड था, जिसकी खुशी उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए की.

ट्रॉफी के साथ अहान पांडे ने इंस्टाग्राम पर 3 तस्वीरें शेयर की, जिसमें उनके चेहरे की स्माइल उनकी खुशी बयां कर रही थी. एक्टर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, थैंक्यू एनडीटीवी मुझे इंडियन ऑफ द ईयर 2025 में डेब्यूटांट एक्टर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड देने के लिए. साल का क्या शानदार अंत हुआ. इस पोस्ट पर सैयारा एक्ट्रेस अनीत पड्डा ने कमेंट करते हुए लिखा, पूरी दुनिया में बेस्ट मैन. इसके अलावा अहान पांडे की फैमिली ने भी उन्हें बधाई देते हुए हार्ट इमोजी शेयर की.

अहान पांडे ने इस अवॉर्ड को मिलने के बाद कहा- इसे देखकर मुझे मेरी जिंदगी के पहले मेडल की याद आ गई. वो 100 मीटर रेस के लिए मुझे मिला था. वो एक सिल्वर मेडल था. उस वक्त मुझे लगा कि मुझे गोल्ड क्यों नहीं मिला क्योंकि मैं तो वही डिजर्व करता था. उन्होंने मुझे समझाया था कि मेडल का महत्व नहीं...महत्व इस चीज का है कि तुम जो कर रहे हो उससे तुम्हें खुशी मिले. अपनी दादी को याद करते हुए अहान पांडे भावुक हो गए.

वहीं जब उनसे पूछा गया कि ऑडियंस का रिएक्शन देखकर कैसा लगा तो उन्होंने कहा- यह एक आर्टिस्ट का सपना होता है कि आपके काम को आपकी फिल्म को दर्शकों का इतना प्यार मिला. मैं बहुत खुश हूं...एक डेब्यू एक्टर के लिए ये एक सपने जैसा है. एक्टिंग मेरा पैशन रहा है. मेरी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आए लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के हर फेज को इंजॉय किया. मेरे लिए कभी कोई लो मोमेंट नहीं रहा.

गौरतलब है कि अनीत पड्डा और अहान पांडे इन दिनों खूब चर्चा में हैं. सैयारा में उनकी कैमेस्ट्री को काफी पसंद किया गया, जिसके चलते वह 2025 में चर्चा में रहे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ahaan Panday, Aneet Padda, Aneet Padda On Ahaan Panday
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com