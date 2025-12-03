विज्ञापन

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के पापा की जब भी होती थी मुलाकात, यूं करते थे ताकत की आजमाईश

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ही नहीं दोनों के माता-पिता भी एक-दूसरे बहुत करीब थे. इस बात का खुलासा हेमा की बायोपिक में कर चुका है.

Read Time: 3 mins
Share
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के पापा की जब भी होती थी मुलाकात, यूं करते थे ताकत की आजमाईश
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के पापा की जब भी होती थी मुलाकात
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी बिल्कुल फिल्मी थी. धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उनके चार बच्चे – सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता और विजेता भी थे, फिर भी दोनों ने 1980 में शादी कर ली. 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र का निधन हो गया. उसके बाद से उनके जीवन की कई पुरानी बातें फिर से सामने आ रही हैं. धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ही नहीं दोनों के माता-पिता भी एक-दूसरे बहुत करीब थे. इस बात का खुलासा हेमा की बायोपिक में कर चुका है. 

ये भी पढ़ें: बिग बॉस 19 का ये कंटेस्टेंट निकला असली मास्टरमाइंड, शहबाज बदेशा बोले- वो चुपचाप मैनिपुलेट करता रहा

कैसी थी धर्मेंद्र-हेमा के परिवार लकी दोस्ती

हेमा मालिनी की बायोग्राफी “हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल” में उन्होंने बताया है कि धर्मेंद्र के पिता केवल कृष्ण सिंह देओल और उनके अपने पिता वी.एस. रामानुजम चक्रवर्ती में गजब की दोस्ती थी. धर्मेंद्र के पापा अक्सर उनके घर चाय पीने आते थे. हाथ मिलाने की बजाय दोनों आर्म-रेसलिंग यानी पंजा लड़ाना करते थे. जीतने के बाद धर्मेंद्र के पापा मजाक में कहते, “तुम लोग घी-मक्खन-लस्सी खाया करो, इडली-सांभार से ताकत नहीं आती!” दोनों हंसते-हंसते लोट-पोट हो जाते थे.

हेमा मालिनी की कैसे हुई धर्मेंद्र के मां से मुलाकात

इसके अलावा बायोग्राफी “हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल” में हेमा ने धर्मेंद्र की मां सतवंत कौर के साथ एक प्यारा किस्सा बताया है. हेमा ने लिखा कि जब वो बड़ी बेटी ईशा देओल से गर्भवती थीं, तब एक दिन अचानक सतवंत कौर जुहू के डबिंग स्टूडियो में उनसे मिलने आईं. किसी को घर में बताया भी नहीं था. हेमा ने जैसे ही पैर छुए, माँ जी ने गले लगा लिया और कहा, “बेटा, हमेशा खुश रहो.” हेमा ने लिखा कि उन्हें बहुत खुशी हुई कि घर वाले उनसे खुश हैं.

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्में

धर्मेंद्र और हेमा की पहली मुलाकात 1970 में फिल्म “तुम हसीन मैं जवान” के सेट पर हुई थी. इसके बाद दोनों ने “सीता और गीता”, “शोले”, “जुगनू”, “ड्रीम गर्ल” जैसी कई सुपरहिट फिल्में साथ कीं. शादी के लिए अफवाह थी कि दोनों ने इस्लाम कबूल किया था, लेकिन बाद में धर्मेंद्र ने इस बात से इनकार कर दिया. आखिरकार दोनों ने हेमा के कुल के रीति-रिवाज से दक्षिण भारतीय इयंगर स्टाइल में शादी की.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dharmendra, Hema Malini, Dharmendra And Hema Malini Love Story, Dharmendra And Hema Malini Marriage, Dharmendra Father
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com