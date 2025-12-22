विज्ञापन

16 साल की उम्र में बहन ने पिलाई अहान पांडे को पहली बार सिगरेट, बोले- मेरे फेफड़े पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे

सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो फिर से सामने आया है, जिसमें अहान पांडे अपनी पहली सिगरेट पीने के बारे में बात कर रहे हैं.

नई दिल्ली:

सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो फिर से सामने आया है, जिसमें अहान पांडे अपनी पहली सिगरेट पीने के बारे में बात कर रहे हैं. सैयारा स्टार ने पहले बताया था कि जब वह 16 साल के थे, तब उनकी बहन ने उन्हें पहली बार सिगरेट पीने के लिए कहा था. अहान ने कहा, "जब मैं 16 साल का था तो अलाना ने मुझे अपने बाथरूम में बुलाया और उसने मुझे पहली सिगरेट पीने के लिए दी." अहान के इस खुलासे के बाद अलाना साफ़ तौर पर शर्मिंदा थीं. उन्होंने जवाब दिया, "तुम यह बकवास नहीं कह सकते, यार वह झूठ बोल रहा है. मैं तुम्हें बता रही हूं. वह मुझे इतनी बुरी बहन दिखा रहा है. मैं बस उत्साहित थी कि मैंने कुछ खोजा था और मैं उसे उसके साथ शेयर करना चाहती थी."

अहान ने जवाब दिया, "मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं. मैं 16 साल का था. मेरे फेफड़े पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे और तुम मुझे सिगरेट दे रही थी."

अहान पांडे के बारे में

अहान पांडे ने मोहित सूरी द्वारा निर्देशित फिल्म सैयारा में अनीट पड्डा के साथ डेब्यू किया. फिल्म की कहानी वाणी (अनीत) और कृष (अहान) की है, जो अपने अलग-अलग बैकग्राउंड के बावजूद एक साथ म्यूज़िक बनाते हैं. बाद में दोनों में प्यार हो जाता है. यह एक कोरियन फिल्म ए मोमेंट टू रिमेंबर पर आधारित है.

