शाहरुख खान के घर कैसे मनता है गणपति उत्सव, किंग खान ने बताया क्या करती हैं गौरी खान और पूरा परिवार

शाहरुख खान इस साल अपनी फिल्म किंग लेकर आ रहे हैं. उनकी यह फिल्म लंबे समय से चर्चा में बनी हुई है. किंग को सिनेमाघरों में रिलीज होने में अब सिर्फ 100 दिन बाकी हैं. ऐसे में फिल्म की रिलीज से पहले शाहरुख खान ने #AskSRK सेशन किया है. इस सेशन में किंग खान ने अपने फैंस से ढेर सारी बातें की. फैंस के सवालों के जवाब भी दिए. इस दौरान एक फैन ने शाहरुख खान ने सवाल किया किया- गणपति चतुर्थी के समय त्योहार मनाने के लिए आप क्या-क्या करते हैं?

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कैसे गणपति चतुर्थी मनाते हैं शाहरुख खान

इस पर शाहरुख खान ने खास अंदाज में जवाब दिया है. उन्होंने कहा, पत्नी आरती और पूजा करती है और आज रात विसर्जन करेगी. बच्चे और दोस्त साथ में समय बिताते हैं और खूब हंसी-मजाक करते हैं. यह बहुत ही सादा और परिवार के साथ बिताया जाने वाला समय होता है.' सोशल मीडिया पर शाहरुख खान का यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस पोस्ट को खूब पसंद कर रहे हैं.

गणपति के रंग में रंगा बॉलीवुड

आपको बता दें कि शाहरुख खान अपने फिल्मों और बर्थडे के मौके पर अक्सर फैंस से रूबरू होने के लिए #AskSRK सेशन करते रहते हैं. इस दौरान वह फैंस से मजेदार सवालों के जवाब भी देते हैं. वहीं बात करें गणपति चतुर्थी की तो इन दिनों पूरी बॉलीवुड गणपति बप्पा के रंग में रंगा हुआ है. हाल ही में कई सितारे अपने घर गणपति बप्पा को लेकर आए हैं. कई सितारों की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं.

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