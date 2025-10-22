माहिका शर्मा संग हार्दिक पांड्या ने अपने रिश्ते को किया ऑफिशियल,एक-दूसरे का हाथ थामे आए नजर, देखें तस्वीरें

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ अपने रिश्ते को इंस्टाग्राम पर आधिकारिक रूप से कबूल कर लिया है. दो साल पहले अपनी पूर्व पत्नी नताशा स्टेनकोविक से अलग होने के बाद से ही हार्दिक और माहिका के रिश्ते की चर्चाएं जोरों पर थीं. अब हार्दिक ने इंस्टाग्राम पर माहिका के साथ तस्वीरें शेयर कर इन अटकलों पर मुहर लगा दी. हार्दिक ने अपनी तस्वीरों में माहिका के साथ खुशी के पल शेयर किए. एक फोटो में माहिका ने सफेद ड्रेस पहनी है, जबकि हार्दिक काले शॉर्ट्स और जैकेट में नजर आए.

हार्दिक का माहिका के कंधे पर हाथ रखना और हाथ पकड़ा उनके रिश्ते की पुष्टि करता है. इन तस्वीरों में दोनों एक-दूसरे का हाथ थामे पोज देते दिखे, और फैंस ने इस जोड़ी को खूब प्यार दिया. इससे पहले हार्दिक ने अपना जन्मदिन भी माहिका के साथ मनाया था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं. इसके अलावा, हार्दिक ने अपने बेटे अगस्त्य के साथ भी प्यारी तस्वीरें शेयर कीं, जिन्हें देखकर फैंस ने बाप-बेटे की जोड़ी की तारीफ की. दिवाली के मौके पर हार्दिक और माहिका ने लाल रंग के पारंपरिक परिधानों में ट्विनिंग कर अपनी बॉन्डिंग को और खास बनाया. माहिका ने रेड कलर के सलवार सूट में खूबसूरती बिखेरी, जबकि हार्दिक कुर्ते में स्टाइलिश लगे. इन तस्वीरों को फैंस ने सोशल मीडिया पर खूब सराहा.

माहिका शर्मा एक मॉडल और अभिनेत्री हैं, जिन्होंने इकॉनॉमिक्स और फाइनेंस में डिग्री हासिल की है. वह मशहूर डिजाइनरों के लिए रैंप वॉक कर चुकी हैं और म्यूजिक वीडियो व स्वतंत्र फिल्मों में भी काम किया है. 2024 में उन्हें 'मॉडल ऑफ द ईयर' का अवॉर्ड भी मिला. हार्दिक, जो क्रिकेट के मैदान में अपनी मेहनत और प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं, अब अपनी निजी जिंदगी में भी खुशहाल हैं. माहिका के साथ उनका यह रिश्ता उनकी जिंदगी का नया और खूबसूरत अध्याय है.