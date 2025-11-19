विज्ञापन

हार्दिक पांड्या को दोबारा हुआ प्यार, गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ मंदिर में की पूजा और जिम में की एक्सरसाइज

स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा,अपने पालतू जानवरों और अपने बेटे अगस्त्य की कई तस्वीरें शेयर की हैं. एक तस्वीर में हार्दिक और माहिका साथ में पूजा करते नज़र आ रहे हैं.

स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा,अपने पालतू जानवरों और अपने बेटे अगस्त्य की कई तस्वीरें शेयर की हैं. एक तस्वीर में हार्दिक और माहिका साथ में पूजा करते नज़र आ रहे हैं. एक और तस्वीर में, हार्दिक माहिका के गाल पर किस करते दिख रहे हैं. दूसरी तस्वीरों में हार्दिक और माहिका वर्कआउट के दौरान खूब मस्ती करते नज़र आ रहे हैं. एक तस्वीर में हार्दिक माहिका को अपने कंधे पर उठाए हुए हैं और वह मिरर सेल्फी ले रही हैं.

 11 अक्टूबर को हार्दिक ने माहिका के साथ अपना 32वां जन्मदिन एक अज्ञात समुद्र तट पर मनाया. कहा जा रहा है कि यह मालदीव में था.  हार्दिक ने अपने रिश्ते को इंस्टाग्राम पर आधिकारिक कर दिया है, क्योंकि माहिका उनके अधिकांश हालिया पोस्ट में दिखाई देती हैं. हार्दिक ने मॉडल के साथ कई तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें एक समुद्र तट की तस्वीर शामिल है जिसमें उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखा है. एक और तस्वीर जिसमें वे रात के बाहर जाने के लिए तैयार हैं.

हार्दिक पांड्या का तलाक
इस बीच, हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक, जिन्होंने 2020 में महामारी के दौरान शादी की थी. पिछले साल जुलाई में  अलग हो गए. एक बयान में क्रिकेटर ने खुलासा किया, "चार साल साथ रहने के बाद नताशा और मैंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है. हमने अपनी पूरी कोशिश की और अपना सब कुछ दिया और हमारा मानना ​​है कि यह हम दोनों के हित में है. यह एक कठिन निर्णय था, क्योंकि हमने एक साथ परिवार बनाने के दौरान जो खुशी, आपसी सम्मान और साथ शेयर किया था, उसे देखते हुए. "उन्होंने आगे कहा, "हमें अगस्त्य का आशीर्वाद मिला है, जो हम दोनों के जीवन का केंद्र बना रहेगा और हम को पेरेंट्स रहेंगे. हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक एक बेटे अगस्त्य के माता-पिता हैं, जिसका जन्म 2020 में हुआ था.

