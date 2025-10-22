असरानी की तरह ये एक्टर भी चाहता है अपनी मौत,बोला- मैं बोझ बनकर नहीं जीना चाहता

अपनी एक्टिंग से लाखों दिलों को जीतने वाले एक्टर असरानी का 20 अक्टूबर को निधन हुआ. उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक का माहौल बना हुआ है. हर कोई दिग्गज एक्टर को अपने-अपने अंदाज में याद कर रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है. लेकिन असरानी की मौत को देखकर बॉलीवुड के एक एक्टर ने भी अपनी जिंदगी की अंतिम विदाई को लेकर इच्छा जाहिर की है. यह एक्टर कोई और नहीं बल्कि अनु कपूर हैं. हाल ही में एएनआई से बातचीत में उन्होंने दिवंगत अभिनेता असरानी की अंतिम इच्छा का जिक्र किया. असरानी चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार शांति और गोपनीयता के साथ हो. इस बात ने अनु कपूर को भी प्रेरित किया.

उन्होंने कहा कि अगर उनकी मृत्यु किसी राष्ट्रीय पर्व जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी या किसी त्योहार जैसे दीवाली, होली या ईद के दिन होती है, तो वे भी चाहते हैं कि उनका अंतिम संस्कार चुपके से हो, बिना किसी को परेशान किए. अनु कपूर ने कहा, "असरानी की इस इच्छा ने मुझे भी प्रेरित किया…जब मेरा इस दुनिया नामक होटल से चेकआउट करने का समय आए और वो तिथि और वो समय किसी राष्ट्रीय पर्व से जुड़ा हो… 15 अगस्त या 26 जनवरी से जुड़ा हो… या किसी त्योहार से जुड़ा हो… दिवाली से जुड़ा हो… होली से जुड़ा हो… ईद से जुड़ा हो… तो मेरा भी अंतिम संस्कार गुप्त रूप से किया जाए. मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता हूं और मैं इस दुनिया में बोझ बनकर नहीं जीना चाहता.'

20 अक्टूबर को अभिनेता असरानी का निधन हो गया था. उनकी इच्छा के अनुसार, उनका अंतिम संस्कार सांताक्रूज श्मशान घाट पर परिवार की मौजूदगी में शांति और गोपनीयता के साथ किया गया. अनु कपूर ने 'मंडी', 'उत्सव', 'मिस्टर इंडिया', 'तेजाब', 'राम लखन', 'घायल', 'हम', 'डर', 'सरदार', 'ओं जय जगदीश', 'ऐतराज' और '7 खून माफ' जैसी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से पहचान बनाई. इसके अलावा, वे रेडियो शो 'सुहाना सफर विद अनु कपूर' के लिए भी मशहूर हैं. उन्होंने कई नाटकों का निर्देशन किया और नाना पाटेकर अभिनीत फिल्म 'अभय' का निर्देशन भी किया. अनु कपूर ने लोकप्रिय गायन शो 'अंताक्षरी' की मेजबानी भी की. हाल ही में वे अनुपम खेर की फिल्म 'द सिग्नेचर' में भी नजर आए. उनकी सादगी और प्रतिभा उन्हें और भी खास बनाती है.



