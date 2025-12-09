विज्ञापन

हार्दिक पांड्या का पैपराजी पर फूटा गुस्सा, गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की गलत तस्वीर लेने पर जताई कड़ी नाराजगी

Hardik Pandya Blasts Paparazzi For Mahieka Sharma Video: हार्दिक पांड्या ने पैपराजी के खिलाफ अपना गुस्सा खुले शब्दों में जाहिर किया है. हाल ही में उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की गलत एंगल से ली गई तस्वीर सोशल मीडिया पर फैलने लगी, जिसके बाद हार्दिक ने इस हरकत की कड़ी निंदा की.

हार्दिक पांड्या का पैपराजी पर फूटा गुस्सा, गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की गलत तस्वीर लेने पर जताई कड़ी नाराजगी
Hardik Pandya Blasts Paparazzi: हार्दिक पांड्या ने पैपराजी के खिलाफ जाहिर किया अपना गुस्सा
नई दिल्ली:

Hardik Pandya Blasts Paparazzi For Mahieka Sharma Video: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पर पैपराजी के खिलाफ अपना गुस्सा खुले शब्दों में जाहिर किया है. हाल ही में उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की गलत एंगल से ली गई तस्वीर सोशल मीडिया पर फैलने लगी, जिसके बाद हार्दिक ने इसे “सस्ती सनसनी फैलाने की कोशिश” बताया और इस हरकत की कड़ी निंदा की. हार्दिक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक लंबा नोट शेयर किया. उन्होंने लिखा कि वह यह कभी नहीं भूलते कि पब्लिक फिगर होने के नाते कैमरे और लगातार लाइमलाइट उनके जीवन का हिस्सा हैं. लेकिन जो घटना आज घटित हुई, उसने उनकी सीमाएं लांघ दीं. उन्होंने बताया कि माहिका सिर्फ एक सीढ़ी से नीचे उतर रही थीं, लेकिन पैपराजी ने ऐसा एंगल चुना जो किसी भी महिला की मर्यादा के खिलाफ माना जाएगा.

हार्दिक ने स्पष्ट लिखा कि यह किसी का “पर्सनल मोमेंट” था, जिसे इस तरह कैप्चर कर सनसनी बनाने की कोशिश बेहद गलत है. उन्होंने कहा कि पैपराजी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और ऐसे एंगल से शूट नहीं करना चाहिए, जो किसी महिला को असहज या असुरक्षित महसूस करवाए. हार्दिक ने यह भी कहा कि हर इंसान, चाहे वह सेलिब्रिटी हो या नहीं, उसकी निजता का सम्मान होना चाहिए.

क्रिकेटर की इस सख्त प्रतिक्रिया के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस शुरू हो गई है. कई यूज़र्स ने हार्दिक का समर्थन करते हुए कहा कि पैपराजी को बाउंड्री लाइन पता होनी चाहिए और किसी की प्राइवेसी पर हमला कर के खबर नहीं बनाई जानी चाहिए. फिलहाल इस मामले पर पैपराजी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन हार्दिक का यह पोस्ट साफ संकेत देता है कि सेलिब्रिटी कल्चर के नाम पर किसी की इज्जत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

