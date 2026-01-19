Box Office Report: आमिर खान की फिल्म चार दिनों में पस्त, राहु-केतू बने दर्शकों की पहली पसंद

वीकेंड पर सिनेमाघरों में दो नई कॉमेडी फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींचने की कोशिश की. एक तरफ स्टैंड-अप कॉमेडियन और अभिनेता वीर दास की फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' रिलीज हुई, तो दूसरी ओर 'फुकरे' फेम पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की फिल्म 'राहु केतु' बड़े पर्दे पर उतरी. दोनों ही फिल्में 16 जनवरी को रिलीज हुईं और शुरुआत से ही इनके बीच बॉक्स ऑफिस पर सीधी टक्कर देखने को मिली. हालांकि, वीकेंड खत्म होते-होते साफ हो गया कि दोनों फिल्मों की कमाई लगभग बराबरी की रही, लेकिन मामूली बढ़त 'राहु केतु' के हिस्से आई. तीन दिन में दोनों फिल्मों ने चार करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया.

Happy Patel Khatarnak Jasoos Box Office Collection

'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की. फिल्म की ओपनिंग 1.25 करोड़ रुपए के साथ हुई. दूसरे दिन दर्शकों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और फिल्म ने करीब 1.60 करोड़ रुपए की कमाई की. हालांकि, तीसरे दिन यानी रविवार को इसकी रफ्तार कुछ धीमी पड़ गई और फिल्म लगभग 1.50 करोड़ रुपए ही कमा सकी. इस तरह तीन दिनों में फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करीब 4.35 करोड़ रुपए तक पहुंच गया.

फिल्म में वीर दास मुख्य भूमिका में नजर आए हैं और उन्होंने ही फिल्म का निर्देशन भी किया है. कहानी एक आम से दिखने वाले आदमी हैप्पी पटेल की है, जो हालात के चलते एक खतरनाक जासूस बन जाता है. फिल्म में कॉमेडी के साथ-साथ हल्का सा एक्शन और इमोशन भी देखने को मिलता है.

Rahu Ketu Box Office Collection

वहीं दूसरी ओर, पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की 'राहु केतु' ने बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी बेहतर पकड़ बनाई. फिल्म ने पहले दिन 1 करोड़ रुपए की कमाई की थी, लेकिन दूसरे दिन फिल्म को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ी और कलेक्शन बढ़कर 1.65 करोड़ रुपए तक पहुंच गया. रविवार को भी फिल्म ने अपनी रफ्तार बनाए रखी और लगभग 1.75 करोड़ रुपए का कारोबार किया. इस तरह तीन दिनों में 'राहु केतु' ने कुल 4.40 करोड़ रुपए कमा लिए। फिल्म में पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की जोड़ी एक बार फिर कॉमेडी करते नजर आई है, जिसे दर्शक पहले भी पसंद कर चुके हैं.

