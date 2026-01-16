बिजनेसमैन कबीर बहिया को डेट कर रही हैं कृति सेनन? दोनों की उम्र में है इतना फासला

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही हैं. इन दिनों वो अपनी लव लाइफ को लेकर खूब छाई हुई हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो एक्ट्रेस बिजनेसमैन कबीर बहिया को डेट कर रही हैं. दोनों को अक्सर साथ में पार्टी करते, ट्रिप पर जाते और एक्ट्रेस की बहन नुपुर की शादी में भी देखा गया. कबीर ने कृति के बर्थडे पर क्यूट पोस्ट भी शेयर किया था मगर अभी तक दोनों ने रिलेशनशिप पर चुप्पी साधी हुई है. अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया है. डेटिंग की खबरें के बीच आपको कृति और कबीर के बीच उम्र के फासले के बारे में बताते हैं.

ये भी पढ़े: कौन बनाना चाहता था श्रीकृष्ण को बंदी, महाभारत के इस एपिसोड में मिलेगा जवाब, यूटयूब पर 20 मिलियन लोग जान चुके हैं उत्तर

कबीर से कितनी बड़ी हैं कृति

कृति सेनन और कबीर बहिया की उम्र में काफी अंतर हैं. एक्ट्रेस कबीर से 9 साल बड़ी हैं. कृति 35 साल की हैं और कबीर की उम्र सिर्फ 26 साल है. इतनी कम उम्र में भी कबीर ने एक मुकाम हासिल कर लिया है. वो एक बिजनेसमैन हैं और उनकी नेटवर्थ भी कृति से कई गुना ज्यादा है.

नूपुर की शादी में हुए शामिल

बता दें हाल ही में कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और स्टेबिन शादी के बंधन में बंधे हैं. उनकी शादी बहुत ही धूमधाम से उदयपुर में हुई है. इस शादी में कृति के खास दोस्त कबीर भी शामिल हुए थे. दोनों को एयरपोर्ट पर साथ में स्पॉट भी किया गया था. हालांकि दोनों ने ही इस दौरान कुछ नहीं कहा. आए दिन दोनों के रिलेशनशिप की खबरें आती रहती हैं मगर दोनों में से कोई भी इस पर रिएक्ट नहीं करता है.

कौन हैं कबीर बहिया

कबीर बहिया वर्ल्डवाइड एविएशन एंड टूरिज्म लिमिटेड के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिसे उन्होंने 2020 में बनाया था. उनकी फर्म एयरलाइन रिप्रजेंटेशन सर्विस में स्पेशलाइज रखती है. वो एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते हैं.