Happy Patel Box Office Day 2: वीर दास-स्टारर फिल्म ने दूसरे कमाए 1.50 करोड़, दिखी बढ़त

हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस को लेकर ऑडियंस का उत्साह बॉक्स ऑफिस पर भी नजर आया. फिल्म ने पहले दिन 1.25 करोड़ नेट की अच्छी ओपनिंग की.

नई दिल्ली:

आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी खतरनाक जासूस 2026 की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वाली फिल्मों में से एक थी. एक क्वर्की स्पाई कॉमेडी के तौर पर प्रमोट की गई इस फिल्म में वीर दास, मोना सिंह और मिथिला पालकर लीड रोल में नजर आए हैं, वहीं यह वीर दास का डायरेक्टोरियल डेब्यू भी है. ट्रेलर और गानों को लेकर महीनों से चल रहे जबरदस्त बज के बाद फिल्म आखिरकार थिएटर्स में रिलीज हुई और इसे दर्शकों से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला. दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई में साफ बढ़त देखने को मिली.

हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस को लेकर ऑडियंस का उत्साह बॉक्स ऑफिस पर भी नजर आया. फिल्म ने पहले दिन 1.25 करोड़ नेट की अच्छी ओपनिंग की. शानदार रिव्यूज़ के साथ, जहां इसे फन और एंटरटेनिंग फिल्म बताया गया, वहीं इसका असर कमाई पर भी दिखा. दूसरे दिन फिल्म ने 1.50 करोड़ की कमाई की और वर्ड ऑफ माउथ लगातार मजबूत होता गया. फिल्म ने वीकेंड की शुरुआत अच्छे नोट पर की है और उम्मीद है कि आगे भी इसका बॉक्स ऑफिस सफर इसी तरह जारी रहेगा.
आमिर खान प्रोडक्शंस ने लगान, तारे जमीन पर, दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी असरदार और अलग सोच वाली फिल्मों के साथ हमेशा नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं. इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए यह बैनर हैप्पी पटेलः खतरनाक जासूस के लिए एक बार फिर मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन और अभिनेता वीर दास के साथ जुड़ रहा है. दुनियाभर में पसंद की जाने वाली कॉमेडी स्पेशल्स और गो गोआ गॉन, बदमाश कंपनी और दिल्ली बेली जैसी यादगार फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले वीर दास की यह आमिर खान प्रोडक्शंस के साथ दिल्ली बेली के बाद दूसरी फिल्म है, जिससे यह प्रोजेक्ट बैनर की सबसे ज़्यादा चर्चित फिल्मों में से एक बन गया है.

आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी हैप्पी पटेल का निर्देशन वीर दास कर रहे हैं और यह फिल्म 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है.


 

