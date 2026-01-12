विज्ञापन

आमिर खान ने घर में घुस आया नकली आमिर खान, असली को सिक्योरिटी ने उठाकर फेंका बाहर

कई हिट फिल्मों के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने के बाद, देश के बड़े प्रोडक्शन हाउस आमिर खान प्रोडक्शंस अब 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' के साथ एक और मजेदार कहानी बड़े पर्दे पर ला रहा है.

नई दिल्ली:

कई हिट फिल्मों के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने के बाद, देश के बड़े प्रोडक्शन हाउस आमिर खान प्रोडक्शंस अब 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' के साथ एक और मजेदार कहानी बड़े पर्दे पर ला रहा है. यह आने वाली स्पाई-कॉमेडी फिल्म अभिनेता-कॉमेडियन वीर दास को लीड रोल में पेश करती है और खास बात यह है कि यह उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म है. फिल्म को लेकर पहले से ही दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है और सभी यह जानने को बेताब हैं कि यह नया एंटरटेनर क्या धमाल मचाने वाला है. रिलीज के करीब आते ही आमिर खान प्रोडक्शंस ने एक मजेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें आमिर खान और वीर दास नजर आए. इस वीडियो में सरप्राइज एंट्री किसी और की नहीं बल्कि अभिनेता-कॉमेडियन सुनील ग्रोवर की है.

सुनील ग्रोवर अपनी मजेदार मिमिक्री से सबको हंसने पर मजबूर कर देते हैं, जहां वह आमिर खान की नकल करते हुए न सिर्फ उनके हाव-भाव बल्कि उनके आउटफिट तक को बिल्कुल सही तरीके से कॉपी करते हैं. उनकी परफेक्ट नकल की वजह से वीर दास और आमिर खान के साथ उनकी बातचीत ठहाकों से भर जाती है. यह वीडियो बेहद मजेदार है और फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता को और भी बढ़ा देता है.

आमिर खान प्रोडक्शंस ने लगान, तारे जमीन पर, दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी असरदार और अलग सोच वाली फिल्मों के साथ हमेशा नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं. इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए यह बैनर हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस के लिए एक बार फिर मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन और अभिनेता वीर दास के साथ जुड़ रहा है. अपनी दुनियाभर में पसंद की जाने वाली कॉमेडी स्पेशल्स और गो गोआ गॉन, बदमाश कंपनी और दिल्ली बेली जैसी यादगार फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले वीर दास की यह आमिर खान प्रोडक्शंस के साथ दिल्ली बेली के बाद दूसरी फिल्म है. आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी हैप्पी पटेल का निर्देशन वीर दास कर रहे हैं और यह फिल्म 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

Aamir Khan, Sunil Grover, Happy Patel Dangerous Spy, Happy Patel Movie, Sunil Grover Aamir Khan Look
