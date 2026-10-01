56 दिन पहले आया ठेठ देसी अंदाज का गाना, यूट्यूब पर 100 मिलियन पार, फिल्म भी रही सुपर-डुपर हिट

'हनुमान अंश' को भारत और दुनिया भर में संगीत के मामले में बड़ी सफलता मिल रही है. इस एल्बम के 100 मिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स हो चुके हैं और 'पार्वती' गाने को YouTube पर 100 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. यह गाना YouTube Music चार्ट्स पर भी छाया हुआ है. यह भारत में 'वीकली टॉप सॉन्ग्स' में नंबर 1 और दुनिया भर में नंबर 2 पर है, जबकि इसका म्यूजिक वीडियो भारत में नंबर 1 और दुनिया भर में नंबर 3 पर है. टाइम्स म्यूजिक का एक डिवीजन 'जंगली म्यूजिक' इस साउंडट्रैक को अलग-अलग प्लैटफॉर्म्स पर जोर-शोर से प्रमोट कर रहा है क्योंकि इसे दर्शकों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. 'पार्वती' गाने पर 1.5 मिलियन से ज्यादा शॉर्ट-फॉर्म वीडियो बन चुके हैं. इसे कवर, परफॉर्मेंस, स्कूल प्रेयर, धार्मिक सभाओं और सोशल मीडिया के जरिए लोगों के बीच अपनी जगह बनाने में मदद मिली है.

इस गाने की बढ़ती सांस्कृतिक लोकप्रियता तब और साफ हो गई जब दिल्ली में हुए 'भजन क्लबिंग' इवेंट में साधु तिवारी ने 'पार्वती' गाना गाया. इस इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे. साथ ही विशाल चतुर्वेदी ने भी इसी इवेंट में 'हृदय में जिनके सीताराम' और 'हनुमान चालीसा' की प्रस्तुति दी. वहीं सुनील लोधी का गाया गाना 'मैंने तेरे ही भरोसे' भी काफी लोकप्रिय हुआ है. 'जय हनुमान' समेत दूसरे गानों को भी अलग-अलग प्लैटफॉर्म्स पर दर्शक मिल रहे हैं.

'हनुमान अंश' के लेखक और निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने कहा, "यह देखना बहुत अच्छा लगता है कि ये गाने फिल्म से आगे बढ़कर अलग-अलग देशों के दर्शकों से जुड़ रहे हैं. मैंने हमेशा असली आवाजों और हुनर ​​की ताकत पर भरोसा किया है, जिन्हें शायद हमेशा वह मौका या पहचान नहीं मिल पाती जिसके वे हकदार होते हैं. 'हनुमान अंश' के जरिए मेरा मकसद ऐसे कलाकारों को एक ऐसा प्लैटफॉर्म देना था जहां उनकी खासियत और ईमानदारी सच में सामने आ सके."

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इसकी प्रोड्यूसर और को-IP ओनर नम्रता सिंह ने कहा, "हमें हमेशा इस संगीत की ताकत पर भरोसा था, लेकिन इसे इतने बड़े स्तर पर पहुंचते देखना वाकई कमाल है." 'पार्वती' गाने के गायक साधु तिवारी ने कहा, "यह देखना बहुत खास रहा कि 'पार्वती' लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है." टाइम्स म्यूजिक के CEO मंदार ठाकुर ने कहा, "इस रिस्पॉन्स का दायरा ही सब कुछ बयां करता है. यह म्यूजिक अपने संभावित ऑडियंस के दायरे से कहीं आगे तक पहुंचा है और अलग-अलग पीढ़ियों, क्षेत्रों और सुनने की आदतों वाले लोगों के दिलों में जगह बनाई है." 'हनुमान अंश' की पूरी एल्बम अब सभी मेनस्ट्रीम ऑडियो प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है. आप टाइम्स म्यूजिक के YouTube चैनल पर 'हनुमान अंश' के सभी गाने देख सकते हैं.